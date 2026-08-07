Cisterna di Latina, affidamento per ricarica veicoli elettrici

Il Comune di Cisterna di Latina ha pubblicato un avviso per affidare in concessione il servizio di gestione e manutenzione delle tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Questa misura si inserisce in un progetto più ampio che punta a sostenere la mobilità ecologica, come comunicato ufficialmente.

Con un finanziamento di 60 mila euro da parte della Regione Lazio, saranno installate due colonnine nel parcheggio pubblico di via Lombardia e una in via delle Province, vicino all’area mercatale ex Nalco. L’affidamento include la gestione delle sessioni di ricarica e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strutture, oltre alla gestione dei flussi energetici.

La concessione avrà una durata di cinque anni e non comporterà costi diretti per l’Amministrazione comunale. Gli operatori economici interessati possono presentare le loro manifestazioni di interesse entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 04/08/2026.

Con questa iniziativa, il Comune intende migliorare i servizi per i cittadini e i visitatori, incentivando l’uso di veicoli a basse emissioni nel territorio. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione di gara disponibile sul sito ufficiale del Comune.