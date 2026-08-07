Latina, pubblicazione graduatorie asili nido per 2026/27

Il Comune di Latina ha pubblicato sul proprio portale le graduatorie definitive per gli asili nido comunali per l’anno educativo 2026/27. Questa notizia è rivolta ai genitori dei bambini iscritti, che possono ora consultare i documenti online.
Le graduatorie sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Latina. Per visualizzarle, è possibile cliccare su questo link: Graduatorie definitive asili nido.
Non sono state indicate date specifiche di pubblicazione né forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di accesso. Si raccomanda ai genitori di controllare frequentemente il portale per eventuali aggiornamenti.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria degli asili nido comunali o visitare il sito ufficiale del Comune.