Latina, approvato progetto per la difesa della costa a Rio Martino

Il progetto esecutivo per la difesa della costa di Rio Martino ha ricevuto l’approvazione. Con un investimento previsto di 1,1 milioni di euro, l’intervento si propone di tutelare l’ambiente costiero, un elemento essenziale per la salute ecologica dell’area.

Al momento, non sono stati resi noti i tempi di avvio dei lavori né i gruppi o gli enti che si occuperanno della loro realizzazione. Queste informazioni saranno fondamentali per seguire l’evoluzione del progetto nei prossimi mesi.

Per chi desidera rimanere aggiornato e avere ulteriori dettagli, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove verranno pubblicati aggiornamenti e notizie riguardanti questo intervento.