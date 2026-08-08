Sabaudia, evento sold out con Giuseppe Conte: appuntamento a Corte Comunale

Il Comune di Sabaudia ospiterà Sabaudia Incontra, un evento che ha già registrato il tutto esaurito con Giuseppe Conte come protagonista. L’incontro avrà luogo presso la Corte Comunale, anche se il comunicato ufficiale non ha fornito dettagli specifici su data e orario dell’evento.

Moderato da Andrea Pancani, l’incontro sarà un’ottima occasione per discutere di temi attuali e questioni politiche di rilevanza, favorendo un dialogo diretto tra il leader del Movimento 5 Stelle e i cittadini presenti. Al momento, però, non sono stati divulgati i temi specifici che verranno affrontati durante l’evento.

Il format di Sabaudia Incontra si sta affermando come un’importante manifestazione estiva a livello nazionale, dedicata al dibattito e al confronto su questioni di attualità che coinvolgono la comunità locale.

Per restare aggiornati su eventuali novità o cambiamenti riguardanti l’evento, è utile seguire il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Sabaudia.