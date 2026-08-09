Gaeta, Celebrazione Eucaristica: appuntamento l’8 agosto

Sabato 8 agosto, l’antica chiesa di San Domenico a Gaeta ospiterà una Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta.

Questa celebrazione è una tradizione ben consolidata nella zona, richiamando anche numerosi visitatori che passeggiano tra le vie storiche di Gaeta Vecchia. L’evento offre un momento di riflessione e partecipazione spirituale, contribuendo a creare un’atmosfera di condivisione e comunità.

Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook di CittadiGaeta, dove verranno pubblicate notizie aggiornate e dettagli utili.