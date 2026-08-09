Sabaudia, pattinaggio artistico: evento a Piazza Circe

In Piazza Circe si terrà un evento di pattinaggio artistico intitolato ‘I sogni sono desideri’, organizzato dagli atleti dell’ASD Il Sole, sotto la supervisione delle insegnanti Claudia e Roberta Capitani.
Durante questa manifestazione, i giovani pattinatori si esibiranno in performance che riflettono i loro sogni e desideri. L’iniziativa mira anche a promuovere l’inclusione e a sensibilizzare i ragazzi su temi rilevanti come il bullismo, affrontando questioni importanti per la loro crescita personale.
Per il momento, non sono stati ancora resi noti la data e l’orario precisi dell’evento. Si invita la cittadinanza a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali per le prossime comunicazioni.
Per ulteriori informazioni sull’evento o per eventuali aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia sui social media o visitare il sito web per restare informati.