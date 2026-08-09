Cisterna di Latina, Marcia della Transumanza: appuntamento sabato a Il Filetto

Sabato sera si è tenuta la XXXIV Marcia della Transumanza a Cisterna di Latina, sotto la guida della delegata per il turismo, eventi e spettacolo Aura Contarino.

Nel corso della manifestazione, è stato assegnato un attestato di merito a Antonio Volpi, presidente dell’associazione LUPA e grande sostenitore di questa tradizione. I cavalieri hanno passato la notte insieme, coinvolti in canti, balli e nell’osservazione delle stelle, creando un’atmosfera davvero magica.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Latium Outdoor e ha avuto luogo nella suggestiva area verde de Il Filetto, un luogo ideale per ospitare questa manifestazione.

Questa mattina, la carovana, partita da Anzio, ha ripreso il suo viaggio, con la meta finale Jenne, prevista per il 12 agosto. Questo percorso continua a rappresentare una tradizione che unisce appassionati di equitazione e cultura locale, mantenendo viva una storia che affonda le radici nel tempo.