Li butti spesso nel WC ed è il motivo per cui si intasa, ecco 3 oggetti da gettare altrove

Sai che ci sono degli oggetti che butti spesso nel WC e che in realtà lo intasano davvero spesso? Ecco quali sono. D’ora in poi gettali altrove e vedrai che non avrai più problemi.

Il bagno è una delle stanze più utilizzate della casa, eppure spesso viene trattato con superficialità, soprattutto quando si parla di smaltimento dei rifiuti. Il WC, in particolare, non è un secondo cestino della spazzatura: gettare oggetti non adatti al suo interno può portare a intasamenti, cattivi odori, rotture nei tubi e spese impreviste per l’idraulico.

Eppure, ci sono almeno tre oggetti che molti continuano a gettare nel WC, senza sapere che sono la causa più frequente dei blocchi nelle tubature. Adesso ti svelo quali sono, in modo tale che tu non lo faccia più.

3 oggetti che d’ora in poi non devi mai più gettare nel water di casa

Sebbene molte confezioni riportino la dicitura “gettabili nel WC”, la verità è che la maggior parte delle salviette umidificate non si dissolve nell’acqua come la carta igienica. Sono realizzate con fibre resistenti che, una volta finite nelle tubature, si aggrovigliano e formano veri e propri tappi, spesso mescolandosi con altri materiali come capelli o grassi di scarto.

Le salviette dovrebbero sempre essere gettate nella spazzatura indifferenziata, se proprio vuoi evitare problemi. Quindi, presta sempre attenzione a quello che fai le prossime volte.

Forse è scontato, ma ancora oggi molte persone gettano assorbenti e tamponi nel WC, convinti che siano oggetti “piccoli” e innocui. In realtà, questi prodotti igienici sono progettati per assorbire liquidi e quindi si gonfiano notevolmente a contatto con l’acqua. Questo li rende estremamente pericolosi per il sistema fognario, poiché possono bloccarsi nei sifoni o accumularsi nei pozzetti di scarico.

Anche se sembra comodo gettarli nel WC (o nel lavandino della cucina), gli oli esausti e i grassi solidi sono una delle principali cause di intasamento. Raffreddandosi, solidificano e si attaccano alle pareti delle tubature, riducendo il passaggio dell’acqua e favorendo l’accumulo di altri rifiuti. Il risultato? Cattivi odori, scarichi lenti e, nei casi peggiori, allagamenti o danni agli impianti. Insomma, anche questi elementi andrebbero gettati altrove e non nel gabinetto come spesso si tende a fare in modo eccessivamente superficiale.

Gettare oggetti sbagliati nel WC non è solo un gesto poco responsabile, ma può avere conseguenze concrete: dai semplici intasamenti ai danni strutturali all’impianto fognario domestico. Per evitare problemi (e risparmiare sulle riparazioni), è sufficiente adottare poche e semplici precauzioni.