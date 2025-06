3 francobolli di grandissimo valore, se li hai sei ricco: costano oro

Sai che ci sono dei francobolli che valgono oro e che sono di estremo valore? Ti svelo subito quali sono e perché dovresti farli valutare e provare a rivenderli. Credimi, ne vale la pena.

Nel mondo del collezionismo filatelico, alcuni francobolli non sono semplici pezzi di carta: sono reliquie storiche, opere d’arte in miniatura e veri tesori economici. Alcuni esemplari raggiungono quotazioni da capogiro, superiori a quelle di lingotti d’oro o opere d’arte famose.

Se per caso ne possiedi uno, potresti essere molto più ricco di quanto immagini. Quindi, continua a leggere perché ne scoprirai delle belle.

3 francobolli che valgono letteralmente oro e non lo immagini minimamente: se li hai sei ricchissimo

Il Penny Black è il primo francobollo adesivo della storia, emesso nel 1840 con l’effigie della regina Vittoria. Non è rarissimo, perché ne furono stampati milioni, ma è altamente simbolico e molto ricercato. Un esemplare in buone condizioni può valere tra i 200 e i 3.000 euro, a seconda di margini, annullo e stato della gomma. Pur essendo raro, non è tra i più rari in assoluto e potrebbe dunque essere in possesso di alcune persone che neanche immaginano di avere tra le mani un tesoro.

Il celebre Gronchi Rosa è stato emesso per una commemorazione del viaggio del presidente Gronchi in Sud America, presenta un errore: i confini del Perù erano sbagliati. Il francobollo fu ritirato e sostituito, ma alcuni esemplari rimasero in circolazione. È molto noto tra i collezionisti italiani, con un valore compreso tra 1.000 e 3.000 euro, se originale e non contraffatto.

Parliamo poi dei francobolli dedicati ai voli del dirigibile Zeppelin, emessi sia in Germania sia negli Stati Uniti. Alcuni hanno quotazioni tra i 500 e i 2.000 euro, specialmente se su buste viaggiate con annulli speciali. Sono ambiti per la storia aeropostale di cui sono testimoni e anche per la loro rarità. Anche in questi due casi non siamo davanti ai francobolli più rari in assoluto, quindi alcuni esemplari potrebbero essere ancora in circolazione e tra le mani di persone inconsapevoli.

Come hai visto, insomma, ci sono tantissimi modi per fare soldi vendendo dei francobolli. Ci sono tanti esemplari che valgono letteralmente oro e che aspettano soltanto di essere scoperti e rivenduti al miglior offerente. Per essere sicuro del loro valore, ti raccomando di farlo sempre valutare da un esperto. In questo modo eviterai di sottostimare o sovrastimare il loro prezzo. Basta pochissimo per guadagnare una bella somma di soldi!