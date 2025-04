3 tagli di capelli trendy nella primavera-estate del 2025: sono richiestissimi da tutti, parola degli hair stylist

Come rendere più trendy il proprio look? Semplice: scegliendo un’acconciatura on point con la stagione. Ti consiglio alcuni tagli perfetti per la primavera-estate del 2025 e che sono richiestissimi davvero da tutti. Ti svelo quali sono.

Le tendenze capelli di quest’anno celebrano la leggerezza, la versatilità e l’espressione personale, proponendo tagli che si adattano a diverse personalità e forme del viso nonché tutti perfetti per la stagione primaverile ed estiva.

Sei pronto a vedere quali sono i 3 tagli di capelli più trendy della primavera-estate del 2025? Scopriamolo subito.

I 3 tagli i capelli più trendy della primavera-estate del 2025: ecco quali sono

Ci sono dei tagli di capelli che presto saranno richiestissimi da tutti ai parrucchieri e che, in alcuni casi, sono già richiesti al momento. Il primo è il pixie cut lungo, che a leggerlo sembra praticamente una contraddizione.

Il pixie cut lungo è la rivisitazione sofisticata di un classico intramontabile. Questo taglio corto, ma non troppo, si distingue per la sua versatilità: può essere portato liscio per un look più raffinato o mosso per un tocco più sbarazzino. La frangia, spesso presente, incornicia il volto e aggiunge un elemento di femminilità. La cosa migliore è che può essere notevolmente personalizzato grazie allo styling mosso o liscio.

Il secondo dei tagli più trendy della primavera-estate del 2025 è il bob scalato, uno dei miei preferiti per la sua dinamicità e per la capacità di dare un tocco ribelle allo sguardo e al volto in generale. Caratterizzato da scalature leggere e volumi naturali, questo caschetto si adatta a diverse texture di capelli, dal liscio al mosso. Con uno styling apposito può essere perfetto anche per occasioni più eleganti.

Per le amanti delle lunghezze, quella che sto per proporre è la scelta ideale: il taglio lungo stratificato. Le scalature, distribuite su tutta la chioma, donano movimento e volume, evitando l’effetto piatto. È un taglio che ho portato per molto, molto tempo, anche se l’ho accompagnato ad una frangia a tendina, capace di incorniciare al meglio il mio volto e valorizzarlo. È ottimo per chi desidera mantenere i capelli lunghi anche durante la stagione estiva, ma non per questo ha intenzione di sudare troppo.

La primavera-estate 2025 celebra la diversità e l’individualità attraverso tagli di capelli che uniscono stile e praticità. Che si tratti di un pixie cut lungo, di un bob scalato o di un taglio lungo stratificato, l’importante è scegliere un look che rispecchi la propria personalità o comunque capire come personalizzarli al meglio. È quello che faccio spesso: non mi limito a seguire passivamente le mode né ad adattarmi, ma mi cucio addosso quello che reputo essere il taglio migliore per me, adattandolo alle mie esigenze.