Elezioni Colombia: El Tigre De La Espriella, il Candidato Trumpiano Pronto a Bombardare i Narcos, Avanza al Secondo Turno

Nella notte umida di Bogotá gira un’idea semplice e tagliente: la Colombia ha fame di una scelta netta. Da una parte la promessa dell’ordine a ogni costo, dall’altra la pazienza della pace negoziata. In mezzo, milioni di elettori che dicono “basta” a voce alta, ma non tutti con la stessa parola.

Le urne hanno parlato con chiarezza e sorpresa controllata. Il movimento Defensores de la Patria di El Tigre De La Espriella ha superato i 10 milioni di voti secondo i dati diffusi nella notte. Il vantaggio non è uno strappo, ma un passo deciso. A ruota c’è Iván Cepeda, erede politico di Gustavo Petro, che intercetta il voto di chi crede nella continuità della pace e dello Stato sociale. I risultati finali possono ancora assestarsi nelle prossime ore, ma la rotta è chiara: secondo turno.

Fuori dai seggi, si sente la tensione nelle conversazioni brevi. “Sicurezza prima di tutto”, dicono alcuni. “Senza diritti non c’è pace vera”, ribattono altri. È la Colombia che si specchia e non si riconosce del tutto. È anche un Paese segnato da numeri tenaci: le aree di coca sono tornate su livelli record negli ultimi anni, secondo monitoraggi internazionali, e gli omicidi di leader sociali restano alti. Questa realtà pesa sul voto più di qualsiasi slogan.

Chi è “El Tigre” e cosa promette

El Tigre è il candidato trumpiano che parla dritto e forte. Usa toni muscolari. Cerca il colpo di scena. La sua promessa più discussa è netta: “bombardare i narcos”. La traduce in una linea di mano dura contro il narcotraffico: colpire infrastrutture criminali, laboratori e piste clandestine. I dettagli operativi del piano, però, non sono stati resi pubblici in modo completo. Restano aperte domande su legalità, rischi umanitari e capacità logistica. Ed è qui che la sua proposta si accende: per alcuni è finalmente chiarezza; per altri è una scorciatoia pericolosa.

Nel suo racconto politico, la crisi di sicurezza e l’economia vanno a braccetto. Più ordine, più investimenti, più lavoro. Meno burocrazia, meno “compromessi” con gruppi armati. È una narrativa che funziona soprattutto dove lo Stato si vede poco. In quelle strade la promessa di “arrivare dall’alto” suona come un arrivo, punto.

A questo punto si capisce l’essenziale: con oltre 10 milioni di preferenze, El Tigre De La Espriella stacca il biglietto per il ballottaggio. Iván Cepeda lo insegue con un profilo opposto: dialogo con i territori, attuazione dell’accordo di pace del 2016, investimenti sociali, riforme graduali. È una partita di testa e di pancia.

Cosa c’è in gioco al ballottaggio

Il confronto non è solo tra due leader. È tra due modi di intendere lo Stato. O risposta militare immediata al crimine, o pazienza strategica con istituzioni sul campo. Il cuore dello scontro è la sicurezza. Ma passano anche temi concreti: estrazione e ambiente, prezzi dei generi base, scuola, sanità territoriale, giustizia. Chi saprà parlare ai municipi che hanno votato poco? Chi porterà al voto l’astensione? Le alleanze di centro, oggi silenziose, possono valere la vittoria.

Occhio anche alla campagna digitale. Il frame emozionale — paura o speranza — deciderà l’umore della settimana chiave. E nei territori rurali conterà la presenza fisica: ascolto, promesse verificabili, date. Più che le frasi a effetto, vinceranno i “quando” e i “come”.

La notte colombiana ora è più fitta, ma non è buia. Sull’altopiano il vento cambia spesso direzione. La domanda, forse, è questa: di che voce ha bisogno il Paese per sentirsi intero, un ordine che atterra dall’alto o una pace che cammina piano tra le case?