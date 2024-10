Non farti scappare il Bonus Natale 2024: la richiesta è semplice ma devi entrare in questi requisiti!

Il Bonus Natale è una novità pensata per sostenere le famiglie italiane in un momento di spese intense, come le festività di fine anno. Introdotto dal Decreto Omnibus, questo contributo offre un piccolo sostegno economico, rivolto principalmente ai lavoratori dipendenti con figli a carico e con un reddito sotto una determinata soglia. Questo aiuto, che arriva in un periodo dell’anno caratterizzato da acquisti e feste, rappresenta una risorsa in più per le famiglie, che lo riceveranno direttamente insieme alla tredicesima in busta paga.

Chi può beneficiare del Bonus Natale?

Questo contributo, pensato per sostenere le famiglie con un reddito limitato, è riservato ai lavoratori dipendenti che rispondono a requisiti specifici. Il primo criterio per beneficiare del bonus è l’ISEE, che non deve superare un tetto massimo. Oltre all’ISEE, per accedere al Bonus Natale è necessario avere almeno un figlio o figlia a carico. Anche i genitori single possono richiederlo, purché abbiano un figlio fiscalmente a carico, indipendentemente dalla situazione civile del richiedente, che può essere single, separato o non coniugato. Non rientrano nell’agevolazione, invece, i genitori conviventi non uniti da matrimonio o da unione civile.

Inoltre, è fondamentale che il richiedente abbia una capienza fiscale sufficiente. In pratica, deve avere un’imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, un requisito che garantisce che il bonus vada effettivamente a chi è soggetto a una tassazione adeguata rispetto al proprio reddito.

Come richiedere il Bonus Natale

La richiesta del Bonus Natale avviene in modo semplice e diretto: il lavoratore interessato deve inoltrare una dichiarazione al datore di lavoro, che funge da sostituto d’imposta. In questa dichiarazione, deve indicare i dati dei figli o del coniuge a carico e attestare il possesso dei requisiti necessari. Sarà poi il datore di lavoro ad aggiungere il bonus alla busta paga di dicembre e a recuperare l’importo sotto forma di credito fiscale, semplificando così il processo per il dipendente.

Questo sistema consente di ottenere il bonus senza procedure complesse o documentazioni aggiuntive, rendendo tutto più immediato e alla portata del lavoratore. I tempi, quindi, sono quelli della normale erogazione della tredicesima: il dipendente vedrà l’accredito direttamente nella busta paga di dicembre.

Quali sono i requisiti specifici?

Per beneficiare di questa agevolazione, il richiedente deve rispettare i seguenti requisiti:

Reddito ISEE non superiore a una determinata soglia ,

, Presenza di almeno un figlio a carico , naturale o adottivo, purché soddisfi i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico,

, naturale o adottivo, purché soddisfi i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico, Capienza fiscale superiore alle detrazioni previste per i lavoratori dipendenti.

Il concetto di figlio a carico segue le soglie di reddito previste per legge:

Per figli fino a 24 anni , la soglia di reddito annuo è di 4.000 euro;

, la soglia di reddito annuo è di 4.000 euro; Per figli sopra i 24 anni, il limite di reddito scende a 2.840,51 euro, un valore applicabile anche agli altri familiari.

E l’importo del Bonus Natale?

Solo chi soddisfa tutti questi requisiti può accedere al contributo di 100 euro netti, che verrà erogato integralmente solo per chi ha lavorato durante tutto l’anno. Per coloro che invece hanno iniziato l’attività lavorativa nel corso del 2024, il bonus verrà proporzionato ai mesi di lavoro: per esempio, chi ha cominciato a luglio riceverà la metà dell’importo, ovvero 50 euro. Questo contributo, sebbene non elevato, offre un aiuto significativo per molte famiglie, specialmente in un periodo come il Natale in cui le spese si intensificano.

Bonus Natale e altri sussidi: un aiuto concreto

Il Bonus Natale si aggiunge ad altri incentivi per le famiglie già disponibili, come l’Assegno Unico e l’Assegno di Inclusione, ma risponde all’esigenza specifica di dare un supporto immediato e senza lungaggini burocratiche. Grazie al meccanismo della busta paga e alla collaborazione del datore di lavoro, questo contributo permette di alleggerire i costi familiari e rappresenta un segnale di attenzione alle esigenze dei lavoratori da parte dello Stato.

Questa misura è stata introdotta come una tantum per il 2024, ma potrebbe aprire la strada a incentivi simili in futuro, soprattutto in periodi come il Natale, quando il bisogno di sostegno è più forte.