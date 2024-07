Ruba in due ristoranti e aggredisce gli agenti, arrestato

Nel pomeriggio del 17 luglio 2024 personale del Commissariato di P.S. di Terracina, a seguito di varie segnalazioni al 112 –NUE e direttamente al centralino di questo Commissariato è intervenuto nel centro di Terracina ove il titolare di un ristorante aveva sorpreso poco prima un cittadino extracomunitario mentre cercava di appropriarsi di generi alimentari all’interno dello stesso esercizio commerciale.

Lo stesso soggetto una volta avvedutosi della presenza del proprietario si allontanava velocemente dal posto reiterando poco dopo la stessa condotta in altro esercizio commerciale limitrofo.

Anche qui veniva notato dai dipendenti e si dava a precipitosa fuga, tuttavia non sfuggiva agli impianti di videosorveglianza ivi installati.

Successivamente un’altra segnalazione riferiva di un soggetto che stava colpendo con calci delle macchine transitanti in una strada del centro cittadino.

Dopo pochi minuti lo stesso soggetto veniva intercettato dalla pattuglia intervenuta che cercava di calmarlo e fargli lasciare un bastone del quale si era munito.

In risposta gli Agenti venivano dalla persona dapprima insultati poi minacciati e infine uno dei due Agenti veniva colpito dal soggetto col predetto bastone alla spalla e al gomito dopodichè con non poca fatica il soggetto veniva bloccato dagli Agenti e accompagnato negli Uffici di Polizia ove poi d’intesa con il Sostituto Procuratore di turno veniva tratto in arresto per resistenza a P.U. e lesioni personali cagionate uno degli Agenti intervenuti.

Ad esito del rito direttissimo il cittadino extracomunitario veniva condannato a mesi 6 di reclusione, con sospensione della pena.

Infine si rappresenta che la persona, non residente in questo centro cittadino, una volta rimessa in libertà veniva munita di foglio di via dal comune di Terracina per anni 03 con divieto di farne ritorno senza autorizzazione dell’Autorità di P.S.