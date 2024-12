Se le macchie di ruggine sui termosifoni sono il tuo incubo, ti svelo due metodi (gratis) per farle sparire

Addio per sempre alle macchie di ruggine sui termosifoni: con questi due metodi super economici te ne sbarazzi subito.

In inverno, si sa, i termosifoni diventano improvvisamente i nostri migliori amici. Dopo lunghi mesi in cui li abbiamo trascurati, tornano ad essere il centro dei nostri pensieri. Non solo perché comportano un netto aumento delle bollette del gas, ma anche perché è fondamentale occuparsi della loro manutenzione e pulizia, affinché continuino a funzionare bene e a riscaldare casa.

Spolverarli e farli sfiatare, però, non basta. In alcuni casi occorre anche sbarazzarsi di un problema piuttosto fastidioso: quelle orribili macchie di ruggine che non vengono via nemmeno con abbondante olio di gomito.

Ma niente paura, perché con questi due metodi super economici le farai sparire in poche semplici passate. Provare per credere!

Addio alle macchie di ruggine sui termosifoni grazie a questi due metodi a costo zero

Non è raro che a lungo andare sui nostri termosifoni comincino a comparire delle orrende macchie di ruggine. L’origine del problema non ha a che fare con la scarsa pulizia, ma piuttosto con l’età del manufatto e l’usura del tempo. In alcuni casi la comparsa della ruggine potrebbe inoltre dipendere da un uso eccessivo di detergenti troppo aggressivi come ad esempio la candeggina.

Ad ogni modo, a prescindere dalla causa, per risolvere il problema una soluzione molto efficace è passare il calorifero con un prodotto antiruggine e poi riverniciarlo. Se, però, non vuoi spendere grosse somme di denaro, ti consiglio di optare per questi due metodi a costo zero a dir poco infallibili. Non dovrai fare altro che procurarti degli ingredienti naturali che di sicuro hai già in casa ed il gioco è fatto.

Il primo sistema che voglio proporti prevede l’utilizzo dell’aceto. Puoi usarlo al posto del bicarbonato, in quanto si tratta di un ottimo sgrassante e disincrostante. Basta applicarlo sulle macchie di ruggine con una spugnetta, lasciarlo agire per qualche ora ed asciugare il tutto. Per rendere l’operazione ancora più facile, puoi versare l’aceto in un flacone spray e nebulizzarlo sugli aloni.

In alternativa, puoi anche preparare una miscela a base di succo di limone e sale. Questi due prodotti insieme sono una vera manna dal cielo contro la ruggine! Il limone serve a smacchiare, il sale è utile per eliminare le incrostazioni.

Mescolali all’interno di una ciotola in modo da formare un composto pastoso ed applicalo sui caloriferi. Lascia in posa per un paio d’ore e poi rimuovi le macchie di ruggine con l’aiuto di una spazzola o di un pezzo di carta vetrata. Vedrai che risultato!