Tutte queste persone vedranno annullate vecchie multe: è ufficiale

Vecchie multe annullate per tutte queste persone: la decisione inaspettata da parte del Governo che lascia senza parole.

Dover pagare una multa è sempre una questione piuttosto spinosa, in quanto, sebbene ciò presupponga che sia stata commessa un’infrazione, difficilmente si fa fronte a tale dovere senza un certo fastidio. Adesso però è ufficiale: il Governo ha deciso di annullare le vecchie sanzioni che riguardano questo particolare gruppo di persone.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, soprattutto se si pensa alla linea dura che era stata adottata dall’Esecutivo stesso qualche anno fa per contrastare un problema collettivo di primaria importanza. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo e perché si è giunti a questa decisione.

Annullate le vecchie multe per tutte queste persone: decisione inaspettata

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure a distanza di qualche anno il Governo ha deciso di annullare tutte le vecchie sanzioni pecuniarie per i no-vax che durante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus non si sono voluti vaccinare.

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 novembre introduce una serie di modifiche non solo per ciò che concerne Pubblica Amministrazione, scuola, sport, giustizia e assunzioni, ma anche delle importanti novità legate alla salute e, in particolare, alle regole che erano state imposte qualche anno fa per contrastare il Covid-19.

Come abbiamo anticipato, nel Milleproroghe compare fra le altre cose anche l’annullamento delle multe ai no-vax. Ovvero coloro che a suo tempo hanno rifiutato di fare il vaccino, pur essendo obbligati alla somministrazione. In pratica la sanzione prevedeva che chi si rifiutava di vaccinarsi doveva pagare una somma pari a 100 euro.

L’obbligo era stato introdotto dal Governo Draghi ed era rivolto perlopiù alle persone over 50 e ad alcune categorie di lavoratori come il personale universitario, gli addetti alle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie e i poliziotti.

In altre parole, con l’approvazione del Decreto Milleproroghe le multe a carico dei soggetti che non si sono vaccinati contro il Covid malgrado l’obbligo verranno del tutto cancellate. Pertanto, chi non le aveva ancora pagate non sarà più tenuto a farlo. Tecnicamente, quindi, la nuova legge dispone il cosiddetto ‘discarico’. Inoltre, i giudizi pendenti aventi come oggetto le multe stesse sono estinti di diritto a spese compensate.

Al contrario, chi ha già versato l’importo dovuto non si vedrà restituire indietro il denaro già corrisposto, dal momento che il Milleproroghe non ha predisposto alcun meccanismo di rimborso per i no-vax che hanno già pagato le multe.