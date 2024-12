Una poltrona per due, torna il classico più iconico di sempre: 3 curiosità che di sicuro non conosci

Impossibile non vedere per la centesima volta questo film che fa Natale, ma noi oggi ti vogliamo far stupire ancora. Ecco tre curiosità, nessuno le conosce.

Quando si inizia ad avvicinare il periodo natalizio ci sono alcuni film che è impossibile non vedere. Uno di questi è proprio Una poltrona per due. Lo sappiamo praticamente a memoria ma è bellissimo vederlo con i bambini, magari sul divano con una bella coperta. La storia ci fa sempre emozionare e sognare.

Ma noi oggi ti vogliamo svelare qualcosa di molto particolare. Ci sono ben tre curiosità che nessuno conosce. Ecco di quali parliamo, siamo certi che rimarrai a bocca aperta!

Un classico di Natale ma queste tre cose non le conoscevi

Sono passati oltre trent’anni dall’uscita di questo capolavoro per le feste. Un film di John Landis che continua ad incantare il pubblico di tutto il mondo che lo vede ogni volta. Impossibile dire che non lo hai visto e non lo conosci a memoria, specialmente se sei nato negli anni ottanta! Ma ci sono ben tre aneddoti che non conosci.

Ma andiamo con ordine, l’ambientazione natalizia lo rende perfetto per questo periodo e come sappiamo bene è una consuetudine vederlo nei giorni di Natale, come questa sera che è la Vigilia e va in onda su Italia 1. Ma sai che questa meraviglia di film ha un legame con “Il principe cerca moglie”? Questa pellicola è del 1988 ed il personaggio che interpreta Eddie Murphy incontra Randolph e Mortimer Duke.

I due, però sono costretti a vivere per strada. Ci avevi mai fatto caso? Incredibile vero? Ma non basta c’è un secondo aneddoto. Quando Winthorpe viene arrestato viene fatta la foto segnaletica ed il numero che si vede, 7474505B, è lo stesso che aveva Jake Blues, ovvero il personaggio dei The Blues Brothers interpretato da John Belushi.

Ultimo dettaglio che probabilmente non hai notato riguarda i Simpson! Si proprio il cartone animato che tutti amiamo. Nell’episodio ” Lunga sfiga alla regina” Bart e Lisa sono in delirio per un eccessivo consumo di zuccheri e incontrano due uomini molto distinti che scommettono, come Randolph e Mortimer, sulla sorte dei ragazzi.

Incredibile vero? E tu avevi mai fatto caso a questi piccoli dettagli che rendono ancora più unico il film che vedremo a breve? Quindi noi ti consigliamo di guardarlo nuovamente e forse troverai anche qualche altro piccolo particolare che nessun altro ha notato! In ogni caso, buona visione di questo capolavoro.