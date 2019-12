Gaeta, investimento mortale sul Lungomare Caboto

Investimento mortale intorno alle 18.40 in via lungomare Caboto all’altezza dell’ex Pia. Un anziano insieme al suo cane è stato investito da una Mini, che procedeva in direzione Formia, guidata da un giovane formiano.

Per l’uomo P.G. 75enne di Gaeta e il suo cane purtroppo non c’è stato nulla da fare; vani sono stati i tentativi da parte del personale medico di rianimarlo. L’uomo è stato sbalzato dall’impatto per oltre 10 metri.

Sul posto intervenuti Polizia, Carabinieri per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica. Si è in attesa delle disposizioni del magistrato.

Il traffico in direzione Formia al momento è deviato per via San Giacomo.