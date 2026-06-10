Alghero Ospita il 13° Festival Letterario ‘Dall’Altra Parte del Mare’: Un Ponte Culturale tra Scrittori e Appassionati di Lettura

Tra il profumo di salsedine e pagine appena sfogliate, Alghero si prepara a cinque giorni in cui le storie camminano tra le persone. Il Festival letterario “Dall’Altra Parte del Mare” torna in città e promette incontri che lasciano il segno, non per rumore, ma per ascolto.

C’è un modo semplice per capire una città: guardare come parla di libri. Ad Alghero, dal 24 al 28 giugno, la 13ª edizione di “Dall’Altra Parte del Mare” mette a calendario cinque giornate fitte di incontri con scrittori italiani e internazionali, spettacoli teatrali e laboratori aperti a pubblici diversi. È un formato essenziale. Funziona perché unisce curiosità e misura. E lascia spazio al tempo di una domanda in più.

Chi è passato da Alghero a fine giugno lo sa: l’aria ha la pazienza delle attese prima di un debutto. Di pomeriggio le voci si mescolano tra chi arriva con un volume sottolineato e chi non ha mai incontrato un autore dal vivo. Qui la lettura smette di essere un gesto solitario. Diventa un atto condiviso. Si ascolta. Si chiede. Si cambia idea.

Il bello sta nella varietà. Un giorno puoi seguire un dialogo su come nascono le storie. Il giorno dopo puoi sederti a teatro e vedere quelle stesse storie prendere corpo in scena. I laboratori fanno il resto: danno spazio alle mani, oltre che alla testa. Scrittura, voce, magari piccole prove di drammaturgia. Quando arrivano ospiti dall’estero, spesso l’incontro scorre tra lingue diverse e traduzioni dal vivo. È un esercizio di fiducia: ci si affida alle parole degli altri per capire meglio le proprie.

Un dettaglio pratico, utile e chiaro: siamo alla 13ª edizione. Cinque giorni, dal 24 al 28 giugno. La sede è Alghero, con appuntamenti diffusi in città. In questa sede non abbiamo il programma orario definitivo; l’organizzazione lo aggiorna di norma sui canali ufficiali con sedi, orari e modalità di accesso. È bene controllare prima di partire, soprattutto per gli eventi serali e per i posti a sedere.

Perché questo festival conta oggi

La risposta non è un numero. È un gesto. Un ragazzo che alza la mano e chiede a un’autrice perché ha cambiato un finale. Una signora che racconta di quando un romanzo le ha tenuto compagnia in ospedale. Un insegnante che cerca idee per la classe. E quell’autore che, uscendo, ringrazia il pubblico come si ringrazia un vecchio amico. Ecco il punto: “Dall’Altra Parte del Mare” non espone i libri. Li rimette in circolo. Fa da ponte tra chi scrive e chi legge. Rimette al centro l’ascolto, la lentezza, la piccola rivoluzione di una pagina che ti sceglie proprio lì, tra le persone.

Come partecipare e cosa aspettarsi

Porta curiosità e tempo. Tieni d’occhio il calendario ufficiale per aggiornamenti e per eventuali prenotazioni indicate dagli organizzatori. Molti incontri sono pensati per pubblici diversi: studenti, famiglie, lettori appassionati, curiosi dell’ultima ora. Se incontri un autore internazionale, metti in conto traduzioni e dialoghi in doppia lingua. Gli spettacoli teatrali spesso chiudono la giornata: sono un buon modo per fare pace con il brusio della sera e tornare a casa con un’immagine in tasca.

Alla fine, resta una scena semplice: qualcuno siede su un muretto e apre un libro appena firmato. Dietro, il mare fa il suo lavoro di sempre. Davanti, la città ascolta. Non è forse questo il senso di un Festival letterario? Attraversare insieme un ponte, e scoprire che dall’altra parte non c’è un altrove, ma un noi un po’ più largo. E tu, quale pagina vorresti portare con te al tramonto?