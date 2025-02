2 macchine da scrivere che valgono oro per i collezionisti: ecco quali sono e a quanto rivenderle

Hai delle vecchie macchine da scrivere? Sappi che alcune di queste hanno un elevato valore agli occhi dei collezionisti. Vediamo quali sono.

Prima dell’avvento di strumenti più moderni, le macchine da scrivere erano uno strumento fondamentale, specialmente nell’ambito di alcune professioni. Con il passare del tempo sono cadute in disuso.

Anche in virtù di questo, i modelli più antichi e iconici hanno assunto un valore sempre più grande. Proprio per questo, se si è in possesso di una vecchia macchina da scrivere in ottime condizioni è possibile pensare di rivenderle ad un collezionista. Vediamo dunque quali sono le 2 macchine da scrivere che valgono oro per i collezionisti.

Guadagnare soldi rivendendo macchine da scrivere: da cosa dipende la rarità di un pezzo

Quali sono i criteri che rendono una macchina da scrivere di più o meno valore? Innanzitutto lo stato di conservazione. Così come per le monete, è importante che siano molto ben conservate e cioè che siano non solo dotate di tutte le componenti ma anche ancora funzionanti.

Modelli prodotti in poche unità o con caratteristiche uniche sono particolarmente ricercati. I modelli più antichi tendono a essere più preziosi, specialmente se hanno segnato un’innovazione nel settore. Alcuni modelli possono vedere un aumento di valore perché sono di tendenza tra i collezionisti. Un fattore chiave affinché ciò capiti è sicuramente la nostalgia.

Infine, se la macchina da scrivere è appartenuta ad uno scrittore o ad un personaggio famoso o se il modello ha un meccanismo particolare (es: Smith Corona 5, dotata di tastiera pregevole) il valore sale ulteriormente.

2 macchine da scrivere che valgono oro per i collezionisti

L’Olivetti M20 prima serie (1920) ha un valore stimato di 1.000 euro. Alcuni esemplari, tuttavia, possono raggiungerne persino uno più elevato. Proprio per questo, prima di rivenderne una, è consigliato farla valutare da un esperto.

La M20 è l’evoluzione della Olivetti M1, il primo storico modello. Rispetto a quest’ultimo presenta miglioramenti molto interessanti in termini di ergonomia e funzionalità. Si tratta di una delle macchine da scrivere che più hanno consolidato la reputazione dell’azienda nel settore.

La macchina da scrivere di cui parleremo è invece meno nota per chi non è un appassionato del settore. Si tratta di un pezzo affascinante ed iconico, prodotto dalla Imperial Typewriter Company e caratterizzato da un design ispirato che si rifà allo stile di arte Decò: linee curve, finiture raffinate e costruzione robusta.

Non era solo una macchina da scrivere, ma era anche pensato per essere un oggetto decorativo di grande valore artistico. Sto parlando della Imperial Model D, prodotta negli anni ’30. Ad oggi, il suo valore sul mercato del collezionismo va dai 1.200 ai 1.500 euro, almeno per un modello funzionante e dotato di custodia originale.