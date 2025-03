2 serie di francobolli del Vaticano di enorme valore: tutti li cercano, chi li ha è fortunatissimo

Torniamo a parlare di vecchi francobolli di valore. Stavolta ci soffermiamo su quelli emessi dalla Città del Vaticano, che con il passare del tempo hanno raggiunto un valore davvero incredibile.

Il mondo del collezionismo sa essere davvero sbalorditivo. Il settore numismatico è ormai noto a tutti, ma meno persone sanno invece che anche i vecchi francobolli sono ricercatissimi.

Non tutti (ovviamente) ma alcuni in particolare sono un vero e proprio tesoro per chi li possiede, purché siano conservati in eccellenti condizioni. Oggi tratteremo in particolare alcuni francobolli emessi dalla Città del Vaticano e che con il tempo hanno acquisito un valore molto alto sia per la rarità che per la loro storia.

2 serie di francobolli del Vaticano che valgono oro: ecco quali sono

Oggi non tratteremo di singoli francobolli, ma di serie, che sono composte di più francobolli, che i collezionisti acquistano tutti assieme. Un esempio? La serie composta da due francobolli raffiguranti la cupola della Basilica di San Pietro emessi nell’anno 1953. Un set completo in condizioni eccellenti è valutato intorno ai 130 euro. ​

Un’altra serie nota per il suo valore è Posta Aerea ‘Alti Valori Tobia’ del 1948. Come riconoscerli? È semplice: dalla stampa, che raffigura l’Arcangelo Raffaele e Tobia. Un set in eccellenti condizioni (e con la gomma integra) ha un valore di finanche 1.050 euro sul mercato del collezionismo.

Insomma, come avrai capito i collezionisti sono disposti a pagare cifre che a molti sembrano folli. Ma d’altronde i francobolli di cui stiamo scrivendo sono veri e propri pezzi di storia, più unici che rari. Ricordiamo che il valore di un francobollo dipende da vari fattori: la rarità, la domanda, lo stato di conservazione e la presenza di eventuali certificati di autenticità. Per una valutazione accurata, è consigliabile consultare un esperto filatelico o anche fare riferimento a cataloghi specializzati.

Dove rivendere i francobolli rari

Se dopo la valutazione da parte di un esperto sei certo di essere in possesso di un francobollo raro, potresti chiederti: dove lo/li rivendo? La risposta non è univoca. La verità è che hai tante scelte: puoi optare per forum di appassionati o altri portali online specializzati, ad esempio, oppure per siti più generalisti. I più noti tra questi ultimi sono eBay ed Etsy. Sicuramente, però, se vuoi avere più possibilità di rivenderli a pieno prezzo dovresti tentare le prime due strade che ti ho suggerito.