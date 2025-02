3 borse vintage che oggi valgono oro e sono ricercatissime dai collezionisti: se le hai sei ricco

Il mercato delle borse firmate vintage non è mai stato così fiorente. Alcuni modelli iconici, ormai introvabili nei negozi, raggiungono quotazioni incredibili. Se hai una di queste borse nel tuo armadio, potresti avere tra le mani un piccolo tesoro.

Le borse firmate non sono solo un accessorio di moda, ma anche un investimento. Negli ultimi anni, il mercato del vintage ha visto un’impennata nei prezzi di alcuni modelli iconici, diventati veri e propri oggetti da collezione. Le grandi maison di moda come Hermès, Chanel e Gucci hanno creato pezzi che oggi valgono cifre esorbitanti, rendendoli un ottimo investimento per chi le ha acquistate anni fa.

Complice l’esclusività, l’artigianalità e la rarità di alcune edizioni, le borse vintage continuano ad aumentare di valore, attirando appassionati e investitori di tutto il mondo. Non tutte le borse firmate, però, diventano così preziose: solo alcuni modelli, per la loro storia e per la richiesta sul mercato, si trasformano in vere e proprie miniere d’oro. Ecco tre borse vintage che oggi valgono una fortuna.

Le vecchie borse di maggiore valore: ecco quali sono e quanto puoi rivenderle

La Chanel 2.55 è una delle borse più famose e amate della storia della moda. Disegnata da Coco Chanel nel febbraio 1955, da cui prende il nome, è stata la prima borsa a tracolla pensata per offrire alle donne libertà di movimento senza rinunciare all’eleganza.

Oggi, i modelli vintage della 2.55, soprattutto quelli degli anni ‘80 e ‘90 con l’iconica chiusura “Mademoiselle”, possono valere tra i 5.000 e i 10.000 euro, a seconda dello stato di conservazione e del materiale. Se hai una Chanel 2.55 nel tuo armadio, tienila stretta: il suo valore è destinato a crescere ancora!

La Gucci Jackie è una borsa dal design sofisticato, resa celebre da Jacqueline Kennedy Onassis, che la portava sempre con sé. Negli anni ’60 e ‘70 è stata un simbolo di stile, e oggi, con il ritorno del vintage, il suo valore è salito vertiginosamente.

Le edizioni originali della Jackie, soprattutto quelle in pelle o tela monogram, possono superare i 4.000 euro, con quotazioni in crescita per i modelli più rari. Se hai ereditato una Gucci Jackie da una nonna o una mamma fashionista, potresti avere tra le mani un pezzo da collezione ambito dagli appassionati di moda.

La terza borsa è la più costosa di tutte: alcune persone guadagnano la cifra a cui si rivende in un anno di lavoro!

Se esiste una borsa che rappresenta il lusso e l’esclusività, è sicuramente la Birkin di Hermès. Creata negli anni ’80 e dedicata all’attrice Jane Birkin, questa borsa è diventata una delle più desiderate al mondo. Il motivo? È realizzata interamente a mano da artigiani esperti e la sua produzione è limitata.

Nel mercato secondario, le Birkin possono raggiungere cifre astronomiche: un modello in coccodrillo con dettagli in oro bianco e diamanti è stato battuto all’asta per oltre 300.000 euro. Anche le versioni in pelle classica, se in buone condizioni e con certificato di autenticità, possono facilmente superare i 20.000 euro. Se ne possiedi una, potresti avere tra le mani un vero tesoro!