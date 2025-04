3 francobolli italiani ricercati in tutto il mondo: costano tantissimo e vanno a ruba tra i collezionisti

Quali sono i francobolli italiani che hanno un maggiore valore? Te lo svelo subito e ti racconto anche quale è il suo valore.

Quando eravamo ragazzini, io e il mio amico Giulio facevamo a gara a chi raccoglieva più figurine dei calciatori. Ma mentre io poi sono passata ai videogiochi, lui è rimasto fedele a una passione molto più di nicchia ma incredibilmente affascinante: i francobolli.

Oggi continua con la sua collezione e ha appreso davvero tantissime cose interessanti. Ad esempio, quali sono i modelli di francobolli più ricercati al mondo. Infatti, ce ne sono alcuni italiani che hanno un valore davvero incredibile. Ecco dunque quali sono quelli di cui mi ha parlato più spesso e qualche cenno alla loro incredibile storia.

“Trittico di Balbo” (1933)

Non è un solo francobollo, ma un trittico, come suggerisce il nome. Questo trittico è un’emissione speciale composta da tre francobolli uniti, realizzata per celebrare la traversata atlantica in formazione di 24 idrovolanti guidati da Italo Balbo. Un’impresa epica per l’epoca, degna di un film. I francobolli venivano usati per le lettere spedite durante il volo Roma-Chicago. La tiratura era limitatissima, e oggi trovarne uno integro e in buone condizioni è difficilissimo.

Infatti, alcuni trittici in ottime condizioni sono stati venduti a finanche 10.000 euro, una cifra che è inimmaginabile. Come ti accennavo, alcuni francobolli hanno infatti un valore incredibile.

“Volo di ritorno” (1933)

Sempre legato all’impresa di Balbo, questo francobollo venne emesso per il volo di ritorno dagli Stati Uniti all’Italia. Ma fu utilizzato in una quantità ancora più limitata rispetto al “trittico”.

Il suo valore? Anche questa volta sono certa di stupirti. Secondo il mio amico Giulio arriva a finanche 13.000 euro. Ma non finita qui, attenzione. Esemplari in condizioni eccezionali o con caratteristiche particolari, come la filigrana “lettere” presente in soli tre esemplari noti, possono raggiungere valori molto più elevati. Un esempio? Finanche 60.000 euro.

“Il Gronchi Rosa” (1961)

Questo è il francobollo più noto in assoluto probabilmente e anche io, nella mia ignoranza, ne avevo infatti sentito parlare. . Emesso nel 1961 in occasione del viaggio del presidente Giovanni Gronchi in Sud America, doveva rappresentare le tappe del tour. Ma c’è un dettaglio: la mappa dell’America del Sud riportava erroneamente i confini del Perù, un errore che fece sì che il governo dovesse emetterne una versione alternativa e cioè il “Gronchi grigio”.

Gli esemplari rosa e non privati dell’errore, però, rimasero estremamente rari. Il valore di un esemplare può giungere a finanche 3.000 euro. Si tratta, forse, del francobollo preferito di Giulio che, ne sono certa, amerebbe averlo nella sua collezione!