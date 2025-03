3 fumetti italiani che valgono quanto un tesoro: se li hai nel cassetto sei fortunatissimo, ti aspettano guadagni facili

Forse non lo sai, ma nel tuo cassetto potresti avere un vero e proprio tesoro. Tra i vecchi fumetti appartenuti a te o ad un tuo parente più anziano potrebbe esserci uno di quelli più ricercati dai collezionisti…

​Il collezionismo di fumetti è un passatempo che ha conquistato molti appassionati nel tempo, con alcuni albi che hanno raggiunto quotazioni sorprendenti nel mercato. In Italia, tra i fumetti più ambiti dai collezionisti spiccano alcuni numeri di Topolino, Tex e Diabolik.

Ma quali sono i numeri e le edizioni più ricercate in assoluto? La maggior parte di loro ha acquisito valore con il passare del tempo e quindi non deve affatto sorprendere che sia passato molto tempo dalla pubblicazione, anzi. Cominciamo dunque questo breve viaggio nel mondo del fumetto.

Questi fumetti ricercati che valgono oro al giorno d’oggi, se li hai sei fortunatissimo

Topolino libretto (formato tascabile) è una vera e propria icona del collezionismo di fumetti italiano. I numeri pubblicati prima degli anni ’60 sono particolarmente ambiti. Il Numero 1 (1949) è altamente ricercato, con quotazioni che vanno dai 400 ai 3.000 euro a seconda delle condizioni della copia. Anche i numeri 17, 46, 47 e 100 sono molto ricercati e il loro valore oscilla tra le due e le tre cifre. Sembrano cifre folli, ma bisogna considerare che questi fumetti sono pezzi di storia italiana oltre che delle opere d’arte nel vero senso della parola. Pensa: esistono fumetti di valore persino più elevato!

Un esempio? Il primo numero di Tex, serie amatissima. Sto parlando dell’albo “La Mano Rossa” (1958), che è ricercatissimo nella sua edizione originale e cioè quella spillata e senza censure. Il suo valore? Sembra che una copia sia recentemente stata venduta su eBay a poco meno di 2.000 euro. Una cifra elevatissima!

Il valore del primo numero di Diabolik (“Il Re del Terrore”, 1962) può ammontare ad una cifra tra i 2.000 e i 5.000 euro. Tra i fattori determinanti del prezzo c’è come sempre lo stato di conservazione della singola copia. Ricorda anche che la presenza di elementi originali, come la sovraccoperta, può aumentare di molto il valore dell’albo in tuo possesso.

Dove rivendere i fumetti rari

Sei in possesso di una copia rara e hai intenzione di rivenderla? Aspetta, non essere precipitoso. Prima di consiglio di ottenere una valutazione accurata consultando un esperto del campo. In questo modo, potrai accertarti di rivenderla alla cifra giusta. Fatto ciò, puoi optare per provare a rivendere la copia rara su piattaforme più generaliste come eBay o su portali dedicati al collezionismo di fumetti, dove troverai più facilmente persone interessate all’acquisto.