3 modi per evitare che il trucco si sciolga in estate: facendo così rimane tutta la giornata

Con l’arrivo del caldo non è raro che il trucco duri meno del solito e che finisca per rovinarsi rapidamente. Per fortuna, esistono dei modi per evitare che ciò avvenga. Essendo un’appassionata di make-up, non posso farne a meno e per questo sono andata alla ricerca di metodi per farlo durare più a lungo. Ecco che cosa ho scoperto.

Lo so, lo so, l’estate è una stagione davvero infernale per le amanti del trucco. Ci sono passata anche io. Ma se ti dicessi che ho scoperto dei modi per farlo durare incredibilmente più a lungo?

Voglio svelarti anche a te, in modo che tu possa usarli e non rinunciare a tutti i tuoi make up più belli e creativi. Sei pronto ad immergerti in questo mondo?

Ecco 3 modi per evitare che il trucco si sciolga in estate

Il primo passo per garantire la durata del trucco è una corretta skincare estiva. Dimentica le creme pesanti: in estate, la pelle ha bisogno di idratazione leggera e opacizzante. Scegli un gel idratante oil-free o un siero leggero, preferibilmente con ingredienti come l’acido ialuronico, che nutre la pelle senza appesantirla. Subito dopo, via di primer opacizzante.

Inoltre, quando fa caldo, è fondamentale utilizzare prodotti specifici per l’estate, ovvero long-lasting, waterproof e no transfer. Evita fondotinta troppo coprenti o cremosi: meglio optare per una BB cream leggera, un fondotinta in polvere o una formula opaca liquida a lunga tenuta. Mi raccomando, fai attenzione in particolare se hai una pelle grassa o a tendenza acneica. Rischi di ritrovarti con il viso pieno di brufoli!

Un trucco impeccabile non può fare a meno dell’ultimo step: lo spray fissante. Questo prodotto è spesso sottovalutato, ma in estate è un vero alleato. Dopo aver terminato il make-up, spruzza uno spray fissante opacizzante a una distanza di circa 20-30 cm dal viso. Prima non lo usavo mai, ma poi la mia amica Arianna lo ha testato su di me quando mi ha truccata per uno spettacolo di teatro estivo. Da lì, non posso più farne a meno. Credo che faccia veri e propri miracoli, e non lo dico tanto per dire: non solo il trucco è durato tutta la giornata, ma si è anche mantenuto in eccellenti condizioni.

Lo spray non solo prolunga la durata del trucco, ma crea anche una barriera contro l’umidità e il sudore. Esistono anche versioni rinfrescanti con ingredienti lenitivi, perfette per dare una sferzata di freschezza durante la giornata. Portane una mini taglia in borsa per ritocchi veloci. Non te ne pentirai!