3 tinte di rossetto super chic per l’estate del 2025: provale e avrai labbra effetto glossy

Sai che anche le tinte di rossetto più in voga cambiano di stagione in stagione? A breve ti svelerò alcune colorazioni di rossetto incredibilmente alla moda per l’estate del 2025. Ti assicuro che ti daranno delle labbra effetto glossy come mai le hai avute prima!

L’estate 2025 si tinge di luce e freschezza, e le labbra diventano protagoniste assolute del beauty look. Dimentica i finish opachi e pesanti: quest’anno il trend è tutto giocato sull’effetto glossy, brillante ma sofisticato, capace di donare volume, freschezza e un tocco glam in qualsiasi occasione.

È per questo che, personalmente, adoro le tinte più in voga di quest’anno. Sei pronto a scoprire anche tu quali sono? A breve te lo svelerò. Ecco, precisamente, 3 tinte di rossetto super chic per l’estate del 2025.

Le tinte di rossetto più chic dell’estate 2025: ecco quali sono

La prima nuance che ti consiglio di provare è il rosa melograno. Una sfumatura nuova e vibrante che mescola la dolcezza del rosa con un accenno di rosso caldo. Perfetta per il giorno e per la sera, questa tinta dona un effetto “labbra appena baciate” che esalta ogni incarnato. Abbinalo a un trucco occhi leggero e a una base luminosa per un look fresco e naturale, tipicamente estivo.

Ma non è l’unico colore che farà brillare le tue labbra quest’estate, come ti anticipavo. Il secondo è il nude pesca dorato, una tinta a mio avviso favolosa. Dico così perché è la scelta ideale per chi ama uno stile raffinato e discreto ma non vuole rinunciare a un tocco di luce. Uno stile che, francamente, si avvicina molto a quello che prediligo per “trucco e parrucco”. È una delle migliori tinte per il makeup giorno, anche se io la apprezzo ugualmente per quello serale.

Dimentica il classico rosso intenso: l’estate 2025 lo reinterpreta in chiave leggera e frizzante con il rosso sorbetto, una tinta fresca, quasi trasparente, dal finish ultra lucido. È la scelta perfetta per chi vuole osare senza appesantire il make-up, ideale per serate estive, aperitivi in riva al mare o festival all’aperto. So che il nome di questo colore fa sorridere, e forse ti renderà scettico, ma non devi affatto sentirti in questo modo. Prova ad usarlo e, te lo assicuro, non te ne pentirai affatto.

Quest’estate, le labbra brillano sotto il sole grazie a rossetti effetto glossy dalle tinte eleganti e moderne. Rosa melograno, nude pesca dorato e rosso sorbetto sono le tre nuance da tenere in borsa per ogni occasione e che possono darti l’occasione di dar vita a makeup iconici.