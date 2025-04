3 trucchi per rendere morbidissimo lo spezzatino: basterà un grissino per tagliarlo

Lo spezzatino è un piatto tradizionale amato in tutta Italia, perfetto per i pranzi della domenica o le cene in famiglia. Vuoi prepararlo al meglio? Allora sappi che devi renderlo morbidissimo. Ecco i trucchi per dargli la giusta consistenza.

Sai, amo cucinare lo spezzatino. In passato, però, mi capitava che venisse troppo duro o comunque non tenero come desideravo. Lo spezzatino “come piace a me” è quello che letteralmente si scioglie in bocca.

Con pochi accorgimenti, è possibile ottenere uno spezzatino tenerissimo, tanto morbido che si può tagliare con un grissino. Ti svelo tre trucchi assolutamente infallibili e che puoi cominciare a testare da subito.

Spezzatino tenerissimo grazie a questi 3 trucchi: ecco cosa devi fare

Prima di tutto, punta molto sulla scelta della carne. Questo ti aiuterà ad ottenere uno spezzatino tenerissimo. Per ottenere un risultato morbido e succoso, bisogna puntare su tagli ricchi di tessuto connettivo e una buona quantità di grasso. I tagli ideali sono: il muscolo di manzo (detto anche “geretto”), la spalla, il collo o il reale.

Al contrario, i tagli troppo magri tendono a diventare stopposi dopo la cottura. Un altro trucco efficace per ottenere una carne morbidissima è la marinatura. Marinare lo spezzatino prima della cottura aiuta a rompere le fibre e a insaporire la carne in profondità. Dopo aver preparato la tua marinatura, lascia riposare la carne in frigorifero per quattro o cinque ore. Vedrai che assumerà un sapore molto più buono del consueto e, soprattutto, diventerà più morbida dopo aver assorbito l’emulsione.

Infine, ricorda di dare particolare importanza alla cottura. Dopo aver scelto la carne giusta, dopo averla marinata a puntino, non vorrai certamente sbagliare la parte finale e che, a conti fatti, è forse la più importante di tutte. La cottura è il passaggio cruciale per ottenere uno spezzatino tenero. Non avere fretta: lo spezzatino ha bisogno di tempo per esprimere al meglio le sue potenzialità. Dopo aver rosolato bene i pezzi di carne (possibilmente in ghisa o in una pentola dal fondo spesso), aggiungi il liquido di cottura – brodo, vino, passata di pomodoro o una combinazione di questi – copri e lascia cuocere a fuoco bassissimo per almeno un paio di ore.

Mi raccomando, niente colpi di testa. Anche se ti sembra che la carne stia cuocendo in modo estremamente lento, ti sconsiglio di alzare all’improvviso la fiamma. Potresti pentirtene, perché così facendo otterrai della carne dura e spiacevole da mangiare. Tutto il contrario di ciò che volevi!