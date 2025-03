3 vinili di elevatissimo valore per i collezionisti: chi li ha è ricco

Il mercato dei dischi in vinile è in evoluzione, con esemplari che hanno raggiunto quotazioni straordinarie grazie alla loro rarità, storia e unicità.

Torniamo a parlare di collezionismo. Stavolta parliamo di vinili, che negli ultimi anni sono stati interessati da una vera e propria “riscoperta” ad opera dei fruitori più giovani. Il mercato dei vinili vintage rari ha subito pertanto una vera e propria impennata.

Alcuni di questi hanno raggiunto un valore elevatissimo. A breve ti illustrerò tre dei vinili di valore più elevato agli occhi dei collezionisti. Sono stati venduti a prezzi esorbitanti, che in molti definirebbero addirittura folli.

3 vinili che valgono oro per i collezionisti di tutto il mondo: sono davvero ricercatissimi

Il “Black Album” di Prince è considerato uno dei dischi in vinile più rari mai venduti. Le copie dell’album in questione sono state vendute a cifre esorbitanti su Discogs.com. La più alta? Ben 25.000 dollari nel 2015, il che ha provocato un enorme scalpore nel mercato dei collezionisti di vinili. ​ Ora tratteremo di un vinile di una delle band più famose di tutti i tempi, se non LA band più famosa di tutti i tempi e cioè i Beatles.

Nello specifico, del loro di maggior successo: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Sapevi che l’edizione giapponese di questo vinile (dalla copertina diversa da quella inglese) è rarissima? Ne sono state stampate pochissime copie e una copia in perfette condizioni è stata venduta nel 2013 per ben 13.800 dollari.

Nel 1983, Jean-Michel Jarre, noto musicista e compositore francese (autore, tra gli altri, dell’album Oxygene) pubblicò un solo esemplare di “Musique pour Supermarché”, finendo per distruggere tutte le altre registrazioni esistenti. L’unica copia superstite è stata infine venduta all’asta per una cifra piuttosto alta di circa 33.000 dollari, rendendolo così non solo uno dei vinili più rari, ma anche uno dei più costosi in assoluto.

Da cosa dipende il prezzo di ciascun vinile

Insomma, il mercato dei vinili rari è ricco di storie interessanti come alcune di quelle che abbiamo accennato. Molti di questi sono ormai introvabili ma venirne a conoscenza è pur sempre interessante. È di vitale importanza ricordare che il valore di un disco in vinile può variare in base a diversi fattori. Ad esempio?

La rarità, lo stato di conservazione, la presenza di eventuali firme e la domanda del mercato… criteri che valgono per tanti altri oggetti di collezionismo! Le cifre che ho menzionato per ogni vinile possono fluttuare nel tempo e in alcuni casi ( il “Black Album”, ad esempio) si riferiscono al prezzo in cui un collezionista l’ha comprato all’asta e non all’effettivo valore sul mercato.