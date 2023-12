49esima edizione del Presepe Vivente di Maranola, ieri 5.000 presenze nel borgo

Eccezionale affluenza nella giornata di ieri, martedì 26 dicembre, per il Presepe Vivente di Maranola, uno degli appuntamenti più sentiti e amati del Natale a Formia – il ricco programma allestito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo – che vanta una lunghissima tradizione ed è tra i più antichi d’Italia: quest’anno tocca la 49esima edizione. L’evento, organizzato dall’associazione Maranola Nostra, ha registrato la presenza di 5.000 persone che hanno raggiunto il borgo anche grazie all’efficiente e continuo servizio del bus navetta che, partendo dall’area mercato di via Olivastro Spaventola, ha portato su in Piazza Antonio Ricca centinaia di persone. La storia della nascita di Gesù è stata rivissuta attraverso una ricostruzione dal vivo che coinvolge l’intera comunità attirando visitatori da tutta la provincia e non solo.

Una tradizione che trae origine dall’antico presepe in terracotta policroma collocato all’interno della cappella, ricca di affreschi di grande pregio artistico, della chiesa di S. Maria ad Martyres, risalente al XVI secolo, recentemente riaperto al pubblico dopo lunghi anni di restauro. Un momento suggestivo, molto sentito dagli abitanti di Maranola, una condivisione partecipata di animare un’atmosfera unica e straordinaria fatta di colori e profumi, sulle note delle zampogne e delle nenie. Una nobile iniziativa culturale per far rivivere le tradizioni di una volta. I prossimi due appuntamenti si terranno l’1 e il 6 gennaio 2024 dalle ore 16.30 alle ore 20.00.