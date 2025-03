5 trucchi per spendere meno quando viaggi in treno: da quando li applico risparmio una barca di soldi

Se sei pendolare e viaggi in treno molto spesso, questa breve guida potrebbe tornarti molto utile. Impara a risparmiare e ad acquistare i biglietti al minor costo possibile.

Te lo dico subito: io ero una di quelle che spendevano cifre assurde per viaggiare in treno. Ogni volta che compravo un biglietto all’ultimo minuto mi chiedevo: “Ma perché costa così tanto?”.

Ecco, ho fatto un paio di ricerche e ho capito che cosa sbagliavo. Ci ho messo un po’ di tempo, ma ho individuato una serie di trucchi per spendere meno quando viaggio in treno. Adesso voglio trasmetterli anche a te, in modo tale che tu possa usare i tuoi soldi in modi migliori. Ti racconto la mia esperienza e ti do i miei 5 segreti. Fidati, il tuo portafoglio ti ringrazierà!

Così spendo di meno quando viaggio in treno: 5 trucchi semplici da applicare

La prima regola (oserei dire anche per importanza) è prenotare in anticipo. Lo so, lo so, non è sempre possibile, ma dovresti ASSOLUTAMENTE cercare di farlo se vuoi risparmiare.

Anche perché, te lo assicuro, il risparmio non è poco. Devi prenotare non una settimana, ma addirittura due mesi prima. Troverai degli sconti che ti faranno cadere la mascella. Potresti arrivare a spendere persino 50 euro in meno e permetterti in posto in Business Class: un vero e proprio sogno!

Il secondo trucco è usare le carte fedeltà. Sì, proprio quelle che ti sembrano inutili e che ti fanno brontolare quando vengono proposte dal personale della compagnia di viaggio. In più, se viaggi spesso su una tratta specifica, controlla gli abbonamenti o i carnet. Io ho preso un carnet da 10 viaggi e ho risparmiato il 30% rispetto ai singoli biglietti. Ci sono carnet sia per l’Intercity che per i FrecciaRossa e FrecciaArgento.

Terza regola da seguire? Controlla gli orari dei viaggi. Scegli i meno richiesti (presto la mattina o tardo pomeriggio) e viaggia in giorni feriali invece che nel weekend. Io ho iniziato a organizzare i miei viaggi su questa base e il risparmio è stato incredibile.

Se vuoi risparmiare, infine, devi dare anche un occhio a prezzi e offerte, molto più frequenti di quanto tu possa credere. Anche questo mi ha aiutato a spendere molti meno soldi del solito. Infine, confronta i prezzi tramite le APP e cerca le tariffe migliori. Ho scoperto che a volte spezzettando il viaggio, e cioè facendo più tappe, riesco a risparmiare molti soldi. Certo, è un po’ scomodo, ma ogni tanto si può fare!