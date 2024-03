A Gaeta una caccia al tesoro inclusiva

Un’iniziativa per celebrare la diversità

Una giornata all’insegna dell’inclusione quella del 28 marzo con “Caccia al tesoro tutti insieme”, iniziativa svolta a Villa Traniello, che ha visto protagoniste le associazioni del territorio con l’organizzazione di laboratori creativi e caccia alla scoperta di una sorpresa speciale.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Divertiamoci unitamente ai sodalizi sociali Il Cielo è di tutti, Odv, Fondazione Don Cosimino Fronzuto Onlus, Cooperativa La Valle, Liberautismo, Fattoria La Pecora Nera Aps.

Il sindaco Leccese ha puntualizzato che “Insegnare ai bambini l’inclusione è fondamentale per la creazione di una società rispettosa poiché la diversità, in realtà, equivale all’unicità di ognuno di noi.” E aggiunge che “l’iniziativa odierna si sposa con questo valore e corrisponde all’opportunità di renderlo concreto”.

La Vicesindaca Gianna Conte ha espresso grande soddisfazione per l’evento ludico, sottolineando che “Questa caccia al tesoro inclusiva è un bellissimo esempio di come la collaborazione tra diverse realtà possa dar vita a momenti di gioia e di condivisione per tutti i bambini e i ragazzi. Attraverso attività ludico-ricreative promuoviamo valori importanti come l’uguaglianza e l’accettazione reciproca”.

La Consigliera comunale Michela Di Ciaccio ha specificato che “si tratta di un momento da vivere insieme, finalizzato soprattutto a promuovere l’inclusione quale valore aggiunto”. E che “rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’inclusione e per celebrare la ricchezza della diversità”.