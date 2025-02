A Monte San Biagio si celebrano il buon cibo e la tradizione: cresce l’attesa per la Sagra della salsiccia 2025

Si avvicina sempre di più uno degli eventi gastronomici più attesi di Monte San Biagio: la Sagra della Salsiccia. Quando si svolge e qual è il programma.

Come ogni anno anche nel 2025 Monte San Biagio celebra la sua salsiccia tipica, la cui tradizione risale addirittura all’epoca dei Longobardi. La Sagra della Salsiccia Monticelliana è infatti uno degli eventi gastronomici più attesi della zona.

Un evento imperdibile che attira a sé tantissimi visitatori sia del posto che forestieri. Inoltre, la Sagra della Salsiccia di Monte San Biagio è anche un’occasione unica per conoscere meglio il territorio e la sua storia. Per non farsi trovare impreparati, vediamo subito quando si svolgerà la manifestazione e qual è il programma previsto.

Sagra della Salsiccia Monticelliana: cresce l’attesa per il famoso evento di Monte San Biagio

La Sagra della Salsiccia Monticelliana di Monte San Biagio celebra, come suggerisce il nome stesso, il prodotto tipico di questo territorio: la salsiccia monticelliana, il cui processo produttivo è rimasto pressoché invariato dai tempi dei Longobardi. I semi di coriandolo vengono infatti lasciati ancora essiccare o vengono abbrustoliti prima di aggiungerli direttamente alle salsicce.

In questa occasione, la cittadina di Monte San Biagio (LT), posta su una collina a 133 metri sul livello del mare, si anima con stand gastronomici, musica, mercatini di antiquariato e spettacoli folcloristici. Ma la Sagra non è solo un momento per assaggiare la salsiccia monticelliana, ma è anche un pretesto per scoprire un po’ di storia. Basti pensare che si pensa che fino all’unità d’Italia Monticelli era il primo centro abitato del Regno delle Due Sicilie, in cui si imbattevano i viaggiatori che da Roma raggiungevano Napoli mediante la Via Appia.

Entrando nel centro storico si possono quindi ammirare la Porta di San Rocco, quella dedicata a San Vito e la Porta del Castello. Insomma, non c‘è che scegliere la strada che si preferisce fare! Dando un’occhiata ai gruppi social del territorio, si può vedere che quest’anno la manifestazione si terrà alla fine di marzo, esattamente sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.

Si spera, quindi, che i visitatori possano godere di un clima un po’ più mite, perfetto per passeggiare fra le vie di Monte San Biagio e gustare qualche specialità locale, ammirando il paesaggio circostante. Se, quindi, l’ultimo fine settimana di marzo sarete nella provincia di Latina non potete di certo mancare a questo appuntamento unico. Siete tutti invitati!