Acquista olio d’oliva con un falso bonifico: denunciato per truffa

In data 09 maggio c.a. a Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia – querela sporta da una donna classe 66 residente a Priverno (LT), hanno deferito in stato di libertà, per i reati in titolo, un uomo classe 74 residente a Roma.

Il predetto è ritenuto responsabile, unitamente ad altro individuo al momento sconosciuto, mediante redazione di un falso bonifico, di aver acquistato 150 litri di olio extravergine d’oliva presso il frantoio della denunciante per un danno che ammonta a euro 2.100,00.