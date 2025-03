Addio carta igienica, svolta epocale: ecco come ci puliremo

Siamo pronti a dire addio alla carta igienica, arriva una svolta epocale che ci permetterà di pulirci in una maniera diversa dal solito.

Il mondo dell’igiene al bagno può cambiare con delle situazioni differenti rispetto a quanto visto fino a questo momento.

La carta igienica è un elemento che utilizziamo tutti i giorni e che ci accompagna nella nostra routine e non solo al bagno. C’è chi magari la utilizza per soffiarsi il naso o per effettuare delle piccole pulizie in casa o in ufficio.

La troviamo in diverse colorazioni, in tipi con più o meno veli oppure con una resistenza particolare o una profumazione differente. Nonostante questo sono molti quelli che stanno riflettendo a cercare una soluzione perché sono molti gli aspetti da valutare.

Tra questi c’è anche il fatto che continuiamo ogni giorno a produrre rifiuti di carta che sebbene biodegradabili portano non solo al consumo di un bene prezioso come la carta stessa ma anche il fatto che la plastica che la avvolge come involucro è un elemento inquinante da non sottovalutare. Ma andiamo a vedere da vicino quali saranno le novità che riguardano il quotidiano per tutti noi.

Addio alla carta igienica, ecco la soluzione

Siamo sicuri di avervi incuriosito col particolare della carta igienica a cui saremo costretti a dire addio. La soluzione che guarda al futuro e che sta prendendo piede anche in Italia è quella legata al bidet elettronico integrato nel water. All’interno troviamo un getto d’acqua che ci aiuterà a pulirci subito dopo i nostri bisogni senza avere necessità di ricorrere alla carta stessa.

Grazie a questa invenzione riusciremo a ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale, risparmiando milioni di alberi e anche le tonnellate d’acqua utilizzate nella produzione della carta. Si tratta di una soluzione anche differente a quella del tradizionale bidet, dove non ci rendiamo conto nemmeno di consumare un flusso incredibile d’acqua che scorre liberamente mentre noi ci laviamo.

Inoltre si tratta di un modo anche più salutare per effettuare la nostra pulizia giornaliera, questo perché la carta spesso può favorire irritazione e inoltre può portarci ad avere il perdurare anche di alcuni residui di sporcizia.

Inoltre pare che la rivoluzione sia stata studiata per essere alla portata di tutti e per farci evitare di dover spendere una cifra fuori da ogni tipo di portata. Vedremo quello che accadrà e come si concretizzerà questa transizione che non sarà comunque molto facile per nessuno di noi.