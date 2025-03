Addio per sempre a Un Posto al Sole, la decisione fa piangere i telespettatori

Un Posto al Sole pronto a dirgli addio per sempre, la decisione fa piangere i telespettatori che rimangono totalmente spiazzati.

Ancora una volta arriva una notizia negativa che fa arrabbiare il pubblico, consapevole però che queste sono le dinamiche del mondo dello spettacolo.

La soap opera ormai da anni è protagonista in televisione e riesce tenere incollate milioni di persone al piccolo schermo ogni giorno nella fascia preserale di Rai 3. Lanciata in tv per la prima volta il 21 ottobre del 1996 è arrivata alla 29esima stagione con alle spalle 6650 puntate. Un programma che ha alternato tanti attori e protagonisti, riuscendo a mantenere sempre risultati molto interessanti.

La trama racconta la storia degli abitanti di un condominio, il Palazzo Palladini che si trova a Posillipo con vista sul golfo di Napoli e il Vesuvio. Qui si alternano storie d’amore, intrighi, polemiche e quant’altro con il pubblico che viene invitato a continui colpi di scena. Purtroppo nel corso del tempo però sono diversi i protagonisti che hanno abbandonato per normali evoluzioni legate alla sceneggiatura che hanno portato a dei cambiamenti repentini.

Oggi però dobbiamo darvi una brutta notizia che vi lascerà senza parole, anzi vi farà disperare se siete appassionati alla serie.

Un Posto al Sole, addio per sempre

Un Posto al Sole ha detto addio per sempre a Franco Boschi personaggio interpretato da Peppe Zarbo e uno dei più famosi della storia della soap opera. Questi ha segnato la storia della trasmissione di Rai 3, ma ha poi deciso di prendere una pausa per vivere delle nuove esperienze dal punto di vista della professione.

Così ha deciso di andare a vivere a Londra per dedicarsi con la sua società, Studio Yubaba, alla produzione cinematografica. Intervistato da Libero ha sottolineato alcuni punti davvero molto importanti del suo presente e del futuro.

“Ho lasciato l’Italia. Franco Boschi ha raccontato mille vite, dovevo staccare“, spiega l’attore. Per 26 anni infatti ha vestito i panni di questo iconico personaggio, specificando che la strada era finita e aveva bisogno di sentire dentro di lui dei nuovi stimoli dal punto di vista creativo e lavorativo.

Un addio per sempre che dunque fa capire, dalle parole dell’artista, che difficilmente ci saranno dei ripensamenti o la possibilità di tornare indietro e vedere qualcosa di differente rispetto a quanto visto in passato. Solo il tempo potrà dirci però se questi avrà dei ripensamenti e magari decidere di farsi rivedere nella tanto amata serie.