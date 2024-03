Aggredì la compagna con schiaffi e pugni, domiciliari per un 46enne

Nel pomeriggio del 27 marzo c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. -Aliquota Radiomobile, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un cittadino classe 78 residente a Terracina (LT).

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I fatti sono risalenti al 23 marzo c.a. quando il 46enne, dopo una lite all’interno dell’abitazione conviviale, aveva aggredito afferrandola al collo e colpendola con schiaffi e pugni, la sua convivente, cittadina brasiliana classe 84, procurandole lesioni.