E’ stato denunciato in stato di libertà un uomo di 29 anni che la notte del 25 settembre c.a. si era introdotto nell’abitazione della ex coniuge per poi aggredirla verbalmente e danneggiare il suo cellulare, fatto avvenuto alla presenza dei figli minorenni.

I Carabinieri della Stazione di Itri (LT), ha provveduto ad inoltrare all’organo di P.S. di Latina, la richiesta di ammonimento.