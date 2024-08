Aggrediscono un’autista della navetta, indagini dei Carabinieri

La scorsa notte a Sperlonga (LT), i carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti su richiesta della Polizia Locale chiamati a loro volta da un cittadino che segnalava delle urla in strada che provenivano dalla piazza di Sperlonga (LT).

A seguito di indagini i militari operanti accertavano che poco prima, tre ragazzi avevano aggredito un’autista di una navetta di Sperlonga (LT), spintonandolo e che lo stesso aveva ripreso il suo normale servizio.

Subito dopo i tre giovani aggredivano fisicamente per futili motivi una coppia che si trovava nei paraggi e subito dopo si dileguavano.

Sono in corso tutt’ora indagini dei Carabinieri di Sperlonga atti a identificare in tre ragazzi.