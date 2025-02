Alberto Angela, qual è il suo titolo di studi? Pochi lo sanno

Alberto Angela è un personaggio da tutti amato e di grande personalità, ma sapete qual è il suo titolo di studi? Andiamo a scoprirlo.

Anche al Festival di Sanremo il noto divulgatore ha fatto una splendida figura proponendo il prossimo speciale curato in prima persona.

Alberto Angela nasce a Parigi l’8 aprile del 1962 dal geniale Piero Angela e da Margherita Pastore. Fin da piccolo si appassiona di scienza e archeologia grazie alla presenza di un padre così importante e colto che ne indirizza la sua strada. Da piccolo accompagna papà Piero nei suoi viaggi di lavoro e impara molto con gli occhi e con le mani.

Dopo aver vissuto in Belgio ha frequentato la scuola francese di Roma dove si è diplomato. Subito dopo si iscritto e laureato in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma con 110 e lode. Successivamente ricevette anche un premio per la tesi andandola a pubblicare.

Ma non è finita qui perché gli studi di Alberto sono proseguiti anche successivamente e vanno avanti tutt’oggi che l’uomo ha già una posizione importante. Proprio questa lo obbliga ad approfondire argomenti molto delicati e importanti che ha preso a cuore e che sta svolgendo con ferma dedizione.

Cosa ha studiato Alberto Angela?

Subito dopo la laurea, Alberto Angela è costretto a prestare il servizio di leva ancora obbligatorio ai tempi. Lo fa nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando di Torino per un’esperienza che ricorda ancora oggi e che gli ha permesso di accumulare esperienze e ottimi momenti a livello d’esperienza.

Subito dopo la fine della leva inizia a frequentare diversi corsi di specializzazione in Università tra le più prestigiose degli Stati Uniti d’America. Tra queste contiamo Harvard, Columbia University e UCLA dove approfondisce gli studi di paleontologia e paleoantropologia.

Per dieci anni ha svolto attività di ricerca sul campo, partecipando a numerose spedizioni in giro per il mondo alla ricerca di fossili antichi dallo Zaire alla Tanzania, dall’Oman all’Etiopia, dala Mongolia alla Gola di Olduvai.

Ha ricevuto inoltre anche cinque lauree honoris causa tra Comunicazione del patrimonio culturale, Archeologia, Filosofia, Geologia e Scienze forestali. Ha inoltre ricevuto anche un dottorato honoris causa in Scienza della terra a La Sapienza di Roma lo scorso 5 dicembre 2024, il suo ultimo titolo acquisito.

Un uomo di grandissimo spessore culturale che ha raggiunto in carriera dei risultati clamorosi e meritatissimi.