Alessandro Cattelan, chi è e cosa fa sua moglie: bellezza raffinata e fascino da vendere

Uno dei conduttori più amati dai giovani è Alessandro Cattelan, che da molti anni è legato a Ludovica. Ma cosa sappiamo della moglie? Conosciamola meglio.

Alessandro Cattelan è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2025, forse secondo solamente a Carlo Conti, visto che è stato scelto come conduttore del Dopo Festival e come co-conduttore della competizione musicale nell’ultima serata insieme ad Alessia Marcuzzi. Una grande occasione che ha confermato il suo talento.

Il giovane conduttore ha mosso i primi passi su All Music ed Mtv, per poi diventare uno dei presentatori radiofonici e televisivi più amati dei telespettatori. Ad oggi possiamo dire che Alessandro è un vero One man show, in grado di cimentarsi non solo sulla conduzione fine a se stessa, ma anche su sketch, musica e interviste a tantissimi personaggi. Attualmente è un volto Rai, ma in passato ha lavorato anche a Sky e Mediaset, oltre ad essere protagonista anche di uno show su Netflix.

Ludovica Sauer, chi è la moglie di Alessandro Cattelan: età e lavoro

Alessandro Cattelan è sicuramente uno dei personaggi più brillanti del piccolo schermo italiano. Una carriera che sta andando a gonfie vele, ma nonostante la sua carriera sia sempre sotto i riflettori, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In merito alla sfera più intima sappiamo che è legato da 15 anni a Ludovica Sauer, con la quale ha costruito una bellissima famiglia.

Ludovica è nata il 20 febbraio 1982 a Locarno, in Svizzera, e le sue origini sono tedesche e brasiliane. Nella sua vita ha viaggiato tantissimo, in quanto è cresciuta tra Europa e Sud America, ma anche la sua vita professionale l’ha portata da una parte all’altra del mondo, visto che ha iniziato a fare la modella da giovanissima, collaborando con tantissimi brand e lavorando anche nel settore della comunicazione sportiva.

Nel corso degli anni, il volto di Ludovica è sempre stato un punto di riferimento per lo sport, in particolare per gli eventi calcistici e ciclistici, in quanto ha ricoperto il ruolo di “Miss Estathé” al Giro d’Italia, tra le varie cose. Sauer ha lavorato anche come producer fotografica, showroom assistant e, di recente, come digital creator, il suo profilo Instagram è molto seguito.

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer, la storia d’amore e figli

Alessandro Cattelan ha conosciuto Ludovica Sauer nel 2008 in modo del tutto casuale. I due erano allo Stadio San Siro a vedere l’Inter. Da quel momento i due non si sono più separati e hanno costruito una relazione solidissima. La coppia, da sempre molto riservata, si è sposata nel 2014 con una cerimonia privata ed ha costruito una splendida famiglia.

Dall’amore tra Alessandro e Ludovica sono nate due figlie, Nina è arrivata nel 2012, mentre Olivia nel 2016. Il conduttore ha spesso raccontato il suo ruolo di marito e padre in televisione e ai microfoni di Radio Deejay, anche sui social ogni tanto mostra la sua vita familiare. Nonostante la grande popolarità, il loro legame è sempre stato riservato e lontano dai riflettori.