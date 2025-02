Alessia Marcuzzi, avete visto il figlio Tommaso? È bello come la mamma, chi è e cosa fa

Alessia Marcuzzi ha un bellissimo rapporto con il figlio Tommaso, come si può vedere dai social. Il ragazzo è bello come la mamma: ecco chi è.

L’amata conduttrice è pronta per calcare il prestigioso palco dell’Ariston di Sanremo. Alessia Marcuzzi è stata scelta come co-conduttrice dell’ultima serata e affiancherà Carlo Conti e Alessandro Cattelan nell’appuntamento in cui verrà decretato il vincitore della 75ª edizione della kermesse musicale.

Oltre alla sua carriera professionale, che l’ha portata ad essere uno dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico televisivo, Alessia si è sempre mostrata fiera della sua famiglia. La conduttrice ha sempre sottolineato quanto siano importanti i legami familiari nella sua vita. In particolare, Marcuzzi ha un bellissimo rapporto con il primogenito Tommaso, che ormai è diventato un uomo.

Il ragazzo è nato dalla lunga storia d’amore tra la presentatrice e l’ex calciatore Simone Inzaghi, attualmente allenatore dell’Inter. Come si vede dalle varie foto condivise sui social, Tommaso è bellissimo ed è molto legato alla madre e anche ai fratelli nati dalle altre relazioni dei genitori.

Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, la storia d’amore e il figlio Tommaso

Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi per otto anni hanno formato una delle coppie più belle, discusse e acclamate dallo showbiz italiano. I due si sono conosciuti nel 1998 e sono stati insieme fino al 2006, diventando di fatto una delle prime coppie che vedevano un calciatore insieme a una showgirl, cosa che poi è diventata frequente nei primi anni Duemila.

Per tutti gli anni in cui sono stati insieme, Alessia e Simone sono stati tallonati quasi quotidianamente dai paparazzi. Lei è diventata popolare grazie al calendario di Max e poi diventare uno dei volti più irriverenti e simpatici di Le Iene. Lui ha raggiunto l’apice del successo a Roma, quando ha lasciato il Piacenza per approdare alla Lazio, dove è diventato una bandiera ancora che ancora oggi viene ricordato da tutti i tifosi biancocelesti.

Nonostante i vari impegni professionali, la coppia è riuscita a gestire bene il loro rapporto, tanto che nel 2001 nasce Tommaso, il loro primo ed unico figlio. La relazione inizia ad avere dei cedimenti nel 2004, quando i giornali rosa iniziano a parlare di allentamento, questo anche per via della svolta professionale di Alessia che diventa anche attrice, oltre che conduttrice. La rottura definitiva arriverà nel 2006, quando annunceranno la separazione.

Tommaso Inzaghi, chi è il figlio di Alessia Marcuzzi: età, studi, lavoro

Tommaso Inzaghi è nato nell’aprile 2001 ed ha 23 anni. Sebbene sia ancora molto giovane, ha le idee chiare sul suo futuro, tanto che ha deciso di seguire le orme del padre ed entrare a far parte del mondo dello sport, anche se in vesti completamente diverse rispetto a Simone. Dopo aver provato una carriera come calciatore, il ragazzo oggi lavora dietro le quinte.

Dopo la Laurea in Business dei Media all’University of Westminster di Londra, che ha reso orgogliosissima sia mamma Alessia che papà Simone, Tommaso oggi lavora come agente Fifa dopo aver ottenuto la licenza e quindi è un procuratore sportivo molto impegnato. Si occupa di contratti e relazioni pubbliche degli sportivi che rappresenta.

Come già detto, Tommaso ha un bellissimo legame con entrambi i genitori e vive benissimo nella sua famiglia allargata. Il ragazzo è legatissimo alla sorella Mia, nata dalla relazione tra mamma Alessia e Francesco Facchinetti, e ai fratelli Lorenzo e Andrea, avuti dall’unione tra papà Simone e Gaia Lucariello, sposati nel 2018.