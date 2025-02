Alessia Marcuzzi tutti hanno notato lo strano cambiamento: cosa si è rifatta?

Alessia Marcuzzi è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025, la showgirl ha portato i social a scatenarsi su uno strano cambiamento. Cosa si è rifatta?

La sua bellezza sta illuminando il palcoscenico del Teatro Ariston anche se la cattiva delle persone è sempre evidente sul web.

Già in passato si è parlato di possibili ritocchini estetici, come d’altronde per la maggior parte dei personaggi famosi. Nonostante questo Alessia non ha mai parlato di questa cosa ed è davvero bellissima così. Sicuramente per lei gli anni sono passati, come per tutti, considerando che il prossimo novembre compirà 53 anni portati tra l’altro benissimo.

Nonostante queste premesse il pubblico non si ferma e continua a fare polemiche e a parlare di situazioni che non competono loro e che sono legate alla sfera privata. Va allo stesso tempo detto che è normale che si parli tanto dei personaggi famosi, amatissimi dal pubblico, e che si cerchi di scoprire anche queste particolarità un po’ più scomode.

Dal canto suo Alessia è una professionista seria e preparata che sta lavorando da anni in un contesto molto competitivo e dove a volte si è spinti verso queste possibilità. Vedremo se durante la serata parlerà anche di questo.

Alessia Marcuzzi si è rifatta?

Non possiamo dunque avere la certezza che Alessia Marcuzzi sia ricorsa alla chirurgia estetica. Va però specificato che, non molto tempo fa, anche Striscia la Notizia ha parlato di questo particolare inserendola nella rubrica “Fatti e Rifatti” e scherzandoci su.

A noi però sinceramente interessa davvero poco se lei si sia rifatta o meno, ma come si comporta sul palcoscenico. La sua simpatia e la sua personalità ci ha permesso di scoprire un lato professionale di lei che invidiamo tantissimo e speriamo davvero che ci siano altri personaggi che prendano ispirazione da lei.

Per tantissimi anni alla guida de Le Iene è riuscita a raggiungere livelli di grande eccellenza e quest’anno torna al Festival di Sanremo dove era già stata in passato. E lo fa con una personalità non facile da mettere in scena anche perché si tratta della finalissima e perché preceduta da colleghe davvero molto brave e preparate come Miriam Leone, Katia Follesa, Geppi Cucciari, Elettra Lamborghini e altre ancora.

Alessia ha fatto della sua forza anche la semplicità e non è di certo emersa per l’aspetto fisico o per gli eccessi legati a un’eventuale chirurgia estetica. Vedremo se se ne renderà conto anche quella parte del web concentrato sul suo aspetto fisico.