Alex Zanardi, annuncio improvviso: piangono i tifosi di tutto il mondo

Un uomo amato in tutto il mondo, il coraggio in persona. Non si è mai arreso alle avversità: oggi arriva un messaggio che spezza il cuore

Ha vissuto pericolosamente, è caduto molte volte e si è sempre rialzato. Neppure il più terribile degli incidenti lo aveva scalfito, non poteva più essere quello di un tempo ma si è ricostruito. Sempre con il sorriso.

Il 19 giugno 2020 Alex Zanardi ebbe un incredibile incidente in handbike a poche ore di distanza dal suo ultimo video su Instagram dove salutava i suoi fan con una frase commovente: “Questo è il giorno più bello della mia vita”. Poi lo schianto contro un camion. 19 anni prima un altro momento drammatico: un incidente in pista quando era pilota di Formula 1 che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. E poi l’incendio alla sua villa il 3 agosto 2022, a Noventa Padovana. Chiunque si sarebbe arreso, ma non lui.

Un esempio per molti, dentro e fuori le piste dove gareggiava. Sono molte le persone con problemi che si sono ispirate a lui che non ha mai mollato.

Alex Zanardi: il messaggio che colpisce al cuore

Alex Zanardi non si è mai arreso alle tante tragedie della sua vita e al contrario ha sempre creato opportunità nuove per sé e per gli altri. Ecco perché lo ricordano in tanti. Si è parlato del pilota anche nel corso dei 22 anni del progetto BMW Sciabiledel.

La scuola di Sauze d’Oulx (TO) ha tenuto un evento con i media per vivere un’esperienza unica e permettere a tutti di conoscere meglio il progetto. Testimonial dell’evento Carlotta Visconti e suo padre Davide, Emiliano Malagoli e lo street Artist Flycat. Anche un’occasione per ricordare Alex Zanardi di cui ha parlato il presidente di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre: “Noi crediamo che un’azienda moderna, di successo e che vuole essere leader abbia il dovere di restituire il valore alla società e iniziative come questa rappresentano un esempio concreto di cosa si possa fare per affrontare tematiche importanti come la disabilità” – e ha citato proprio Alex.

“Quando parliamo di SciAbile – ha continuato – non possiamo non pensare al nostro Brand Ambassador Alex Zanardi, personaggio che ci ha ispirato in tutti questi anni e che è stato uno dei promotori di SciAbile. La sua figura resta di costante ispirazione per noi tutti i giorni”.