Alla guida con la patente revocata tenta di fuggire al controllo

I poliziotti del Commissariato di Fondi hanno denunciato un uomo, per guida con patente revocata e per calunnia ai danni degli operanti.

Gli agenti durante le consuete attività di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto in transito, con a bordo 3 soggetti. Alla richiesta dei documenti l’uomo alla guida, con visibile agitazione, ha dichiarato di non essere in possesso della patente in quanto revocata.

Mentre i poliziotti stavano procedendo all’identificazione delle altre persone a bordo, l’uomo ha messo in moto l’auto tentando di scappare ma la donna che gli era seduta accanto, intimorita dal gesto, gli ha spento il motore ed ha consegnato le chiavi ai poliziotti.

Il soggetto, persona già nota in quanto pluripregiudicata per vari reati, ha iniziato ad inveire contro gli operanti, millantando di aver subito da questi un’aggressione fisica e chiamando i soccorsi per il trasporto in ospedale.

L’auto su cui viaggiavano i tre è risultata inoltre oggetto di noleggio, con contratto a nome della donna che era al lato passeggero, a cui pertanto è stata elevata la sanzione prevista dal codice della strada per incauto affidamento.

L’uomo invece è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida con patente revocata, con recidiva e per il reato di calunnia per aver riferito di aver subito un’aggressione da parte del personale.