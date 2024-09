La notte del 18 settembre c.a. ad Aprilia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione un cittadino classe 80, e una cittadina slovacca classe 93 entrambi residenti a Velletri (RM) poiché trovati rispettivamente alla guida e passeggera di uno scooter risultato essere oggetto di furto denunciato da un cittadino classe 68, presso la stazione Carabinieri di Genzano di Roma in data 16 settembre c.a.