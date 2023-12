Alla scoperta delle Luminarie di Gaeta: informazioni utili e costi

Le Luminarie di Gaeta sono uno degli eventi più attesi e affascinanti dell’anno, attirando visitatori da ogni angolo del paese per godere dello spettacolo unico delle luci e dell’atmosfera festosa. Se stai pianificando una visita a questo suggestivo evento, ecco alcune informazioni utili e dettagli sui costi che potrebbero esserti utili.

Le luminarie a Gaeta sono un tradizionale spettacolo di luci che trasformano la città in un vero e proprio sogno luminoso. L’evento solitamente si svolge nel periodo natalizio e continua per diverse settimane, regalando a residenti e turisti un’esperienza unica.

Quest’anno sono state inaugurate l’11 novembre e termineranno il 14 gennaio 2024.

Costo delle luminarie:

Questa è la domanda che in molti ci fanno e la risposta è che sono gratuite. Non ci sono biglietti da pagare: tutte le installazioni e le proiezioni sono su pubblica via e accessibili dal tramonto fino a tarda notte.

Sono a pagamento solo alcune attrazioni, tra cui Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta e il Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia.

Per conoscere tutti gli eventi e le attrazioni consultare il sito ufficiale www.luminariegaeta.it.

Dove Parcheggiare:

Per coloro che raggiungono Gaeta in auto, trovare un parcheggio comodo è fondamentale. La città offre diverse opzioni di parcheggio, inclusi parcheggi pubblici e privati. Tra le aree più popolari ci sono il parcheggio ex Avir per le auto, mentre per i camper è disponibile il parcheggio zona Spaltoni; entrambi si trovano a breve distanza dalle principali zone delle luminarie.

Si consiglia di arrivare presto, poiché la domanda di parcheggi potrebbe essere elevata durante le serate più affollate.

Per ulteriori info https://www.luminariegaeta.it/dove-parcheggiare/

Costi del Parcheggio:

I costi del parcheggio possono variare a seconda della posizione e della durata della sosta. In genere, i parcheggi pubblici potrebbero addebitare una tariffa oraria o offrire tariffe giornaliere. È consigliabile verificare i dettagli specifici presso i parcheggi stessi o attraverso i siti web ufficiali per ottenere informazioni aggiornate.