Altro che cioccolata calda: in inverno questa delizia profumata è una chicca irrinunciabile

Invece che bere la solita cioccolata calda in inverno, si può provare un’alternativa profumata e molto più sana. Ecco di che si tratta e come si prepara.

Nelle fredde giornate invernali non c’è niente di meglio che bere un’ottima cioccolata calda da soli o in compagnia di chi si ama. Tuttavia, se si vuole provare qualcosa di nuovo ma altrettanto buono e corroborante, si può preparare una delizia profumata e gustosa.

Sarà una chicca irrinunciabile come spuntino pomeridiano o di metà mattina o, perché no, di sera dopo una lunga giornata a lavoro o dopo aver svolto tante faccende domestiche. Permetterà di rilassarsi e riscaldarsi in poco tempo. Ecco come si prepara.

Come si prepara l’alternativa alla cioccolata calda perfetta per l’inverno

Anche se la cioccolata calda rimane un classico intramontabile quando fa freddo, si può sostituire con una delizia calda e profumata, perfetta da sorseggiare in inverno. Si tratta del decotto di mela e cannella: questo frutto e questa spezia insieme creano un connubio davvero saporito e irrinunciabile. Inoltre la cannella ha proprietà digestive, antibatteriche ed energizzanti mentre la mela ha proprietà antinfiammatorie e regola i livelli di zucchero nel sangue.

Gli ingredienti per prepararlo sono:

1 l di acqua

1 cannella di stecche

1/2 mela (meglio se rossa)

1 cucchiaino di tè verde

La prima cosa da fare è lavare bene la mela, quindi tagliarne a fettine una metà. Mettere in una pentola l’acqua e aggiungere la stecca di cannella e le fettine di mele, accendere il fuoco a fiamma bassa e far cuocere per circa 25 minuti, chiudendo con il coperchio ma lasciando sempre una piccola fessura. Quando mancheranno circa 5-7 minuti alla fine, aggiungere il cucchiaino di tè verde e far terminare la cottura.

Filtrare con un colino a maglia stretta e sorseggiare il decotto di mela e cannella caldo oppure freddo. Questa bevanda è la perfetta alternativa alla cioccolata calda quando fa freddo ma è sana e ideale quando mancano le energie, si ha mal di gola o raffreddore (i tipici malanni dovuti al cambio di stagione). Il momento ideale per bere questa bevanda è al mattino ma si può bere in qualsiasi istante della propria giornata.

Chi vuole, può dolcificarlo con miele o qualche cucchiaino di zucchero di canna o arricchirlo con chiodi di garofano per un gusto ancora più speziato.