Altro che tovaglie antimacchia: con questa miscela invincibile elimini qualsiasi tipo di alone

Se sai come preparare questa miscela potentissima, non dovrai nemmeno comprare una tovaglia antimacchia: in poche mosse elimini qualsiasi tipo di alone.

Tutti noi a casa abbiamo una tovaglia, una maglietta o un altro indumento che è rimasto macchiato in maniera irreparabile e che quindi non abbiamo più potuto usare, nonostante ci piacesse moltissimo. Ci sono infatti alcune sostanze che possono causare aloni pressoché impossibili da eliminare.

Ma niente paura, perché se sai come preparare questa miscela potentissima non dovrai più temere nulla. Basta infatti mischiare insieme pochi semplici ‘ingredienti’ e poi applicare il mix sulla macchia per pretrattarla prima del normale lavaggio in lavatrice per risolvere tutti i tuoi problemi. Vedrai, grazie a questo sistema infallibile riuscirai a recuperare anche la tovaglia che hai macchiato di vino rosso lo scorso Natale!

Con questa miscela invincibile elimini qualsiasi tipo di alone: la fai direttamente a casa in poche mosse

Anche tu a casa hai una tovaglia o un indumento macchiato che non usi più? Non temere, è arrivato il momento di recuperarlo e di farlo tornare bello pulito come un tempo in poche semplici mosse. Basta preparare questa miscela invincibile ed in men che non si dica risolverai la questione una volta per tutte. Per cominciare, procurati i seguenti ‘ingredienti’:

1 manciata di sapone di Marsiglia grattugiato;

1/2 misurino di detersivo liquido per lavatrice;

acqua calda q.b.;

vecchio spazzolino da denti.

Una volta reperito il materiale occorrente, grattugia in una ciotola un po’ di sapone di Marsiglia. Aggiungi mezzo misurino di detersivo liquido per la lavatrice e mescola bene con l’aiuto di un cucchiaio. A questo punto, non dovrai fare altro che andare a bagnare le macchie sulla tua tovaglia o sulla tua maglietta con qualche goccia di acqua calda.

Successivamente, unisci un poco di acqua calda anche alla miscela antimacchia che stai preparando. Dai un’altra mescolata e poi applica il mix sugli aloni precedentemente inumiditi. Vai quindi a sfregare il tutto con un vecchio spazzolino da denti, in modo che il composto penetri bene all’interno delle fibre dei tessuti.

Infine, non ti resterà che mettere il capo con le macchie pretrattate direttamente in lavatrice e procedere con il solito lavaggio. Al termine del programma, tira fuori la tovaglia, mettila ad asciugare e come per magia noterai subito che tutti gli aloni saranno completamente spariti. Facile, non è vero? Usa questa miscela su qualsiasi macchia. Il risultato sarà sempre eccezionale.