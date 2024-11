Amanda Lear, tutti gli amori di una delle dive più misteriose di sempre

Lei è una donna bellissima che ha avuto una vita molto particolare. Conosciamo tutti i suoi amori famosi e travagliati! Alcuni nomi sono molto conosciuti.

Avremo modo di vederla per la prima volta nelle vesti di ballerina sulla pista da ballo più famosa d’Italia, parliamo ovviamente di Ballando con le stelle. Questa sera sarà proprio lei la ballerina per una notte. Tutti l’aspettano con ansia perché conoscendola si immaginano una esibizione particolare come lei.

Una donna che non ha assolutamente problemi nel dire quello che pensa. Ma in quanti conoscono tutti gli uomini che le sono stati al suo fianco? Scopriamoli insieme, potreste leggere dei nomi incredibili!

Una donna bellissima con uomini meravigliosi sempre accanto a lei

Nella sua vita, Amanda Lear, ne ha vissute tantissime! Cantante, modella, attrice, pittrice. In passato ha anche dichiarato che la fedeltà non era qualcosa che le apparteneva. Ha avuto molti uomini famosi, anzi famosissimi in tanti campi diversi. Per chi non lo sapesse, Amanda ha venduto ben 28 milioni di dischi negli anni settanta! Le sue tournée erano sempre pienissime.

Ma andiamo con ordine, alla fine degli anni sessanta sposa Morgan Paul Lear dal quale prende il cognome. Ma questa storia sembra non durare moltissimo. Qualche tempo dopo inizia una relazione con Biran Jones dei Rolling Stone che gli dedica anche una canzone.

Si chiama proprio Miss Amanda Jones. Arrivano gli anni settanta ed Amanda diventa la musa per Brian Ferry il cantante dei Roxy Music. La troviamo anche sulla copertina di un loro album. Intreccia una relazione anche con David Bowie che la convince ad iniziare come cantante, facendo assolutamente bene.

Ma l’uomo più importante di tutti è lui, Salvador Dalì. La loro relazione dura ben sedici anni, anche se lui era sposato con Gala ma aveva una relazione libera. Amanda ha sempre confessato che lui è stato un punto molto importante della sua vita. Dopo qualche anno, anche se non si è mai sentita pronta sposa a Las Vega un manager Alain-Philippe Malagnac.

Purtroppo il loro amore finisce bruscamente per un incidente nella loro villa dove l’uomo, tragicamente, perde la vita. Ecco che Amanda decide di venire in Italia per una trasmissione televisiva. Continua a collezionare fidanzati, come Manuel Casella, un giovane modello italiano, oppure l’attore con origini venezuelane Ricardo Perna.

Su Instagram si mostra sempre con uomini bellissimi e chissà se anche adesso che ha spento da un po’ le ottanta candeline è felicemente accompagnata da qualche bell’uomo. Diciamo che in passato ha scelto sempre persone molto particolari e dal carattere forte, molto probabilmente non è facile tenerle testa.