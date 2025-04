Come sembrare più alta senza usare i tacchi: 3 trucchi che faranno veri e propri miracoli

Sai, ci sono dei trucchi molto semplici da applicare che possono farti apparire più alta e slanciata. Li applico io stessa da anni, con comprovati risultati. Sei pronta a scoprirli anche tu? Continua a leggere per farlo.

Non a tutte piace indossare i tacchi, e questa immagino non sia affatto una sorpresa: sono scomodi, lasciano calli e a volte persino ferite e, insomma, rendono una semplice passeggiata un vero e proprio inferno.

Per fortuna esistono dei modi per sembrare più alta senza usarli. Dei veri e propri piccoli miracoli, insomma. A breve, dunque, ti svelerò di cosa sto parlando. Ti assicuro che sono tutti trucchi molto semplici da applicare.

Come sembrare più alta senza usare i tacchi: ci vuole meno di quanto pensi

La prima regola d’oro per slanciare la figura è puntare su pantaloni, gonne e jeans a vita alta. Questo tipo di taglio crea l’illusione di gambe più lunghe e proporzionate. Gli abiti a vita alta spostano visivamente il punto vita verso l’alto, facendo apparire il busto più corto e le gambe più slanciate.

Si tratta del primo trucco che ho applicato io stessa, trovando fin da subito notevoli risultati. Per sembrare più alta senza usare i tacchi, insomma, ci vuole davvero poco a volte. Ma, se vuoi amplificare l’effetto, non è finita qui.

Le linee verticali sono una vera e propria magia ottica per chi desidera sembrare più alta. Strisce sottili, cuciture, bottoni disposti verticalmente o anche solo una sciarpa lunga appoggiata lungo il corpo creano una linea che guida l’occhio dall’alto verso il basso, allungando la figura. Visivamente non le trovo granché, ma devo ammettere che l’effetto è garantito. È vero, infatti, che riescono a farti sembrare molto più alta del consueto. Vediamo adesso l’ultimo trucco per chi desidera apparire più slanciata.

Un altro trucco potente è indossare un look monocromatico. Utilizzare lo stesso colore (o toni molto simili) dalla testa ai piedi aiuta a creare un’unica linea continua, senza interruzioni, che allunga visivamente il corpo. Non serve vestirsi sempre di nero: anche colori pastello, neutri o toni terrosi funzionano benissimo! Per inciso, la fortuna è che negli ultimi anni lo stile “monocromatico” è davvero all’ultimo grido ed è estremamente facile trovare degli adorabili completini, in particolare per quanto riguarda quelli di colore pastello. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Insomma, come avrai capito non serve indossare tacchi scomodi e vertiginosi per sembrare più alta, anzi, bastano pochi e semplici trucchi!