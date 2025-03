Amazon, addio choc: non sarà più disponibile!

Un addio doloroso, ma a sentire l’azienda, inevitabile. Molti non potranno più usarla e sicuramente ne sentiranno la mancanza.

Una scelta strategica, secondo Amazon. Tuttavia, molti ne sentiranno la mancanza. Sparisce un servizio nato con grandi aspettative che ha raccolto il consenso di milioni di persone in tutto il mondo.

La data da tenere d’occhio è il 20 agosto 2025. Dunque sono rimasti pochi mesi per potere godere della App di Amazon. La notizia, comunicata agli sviluppatori e confermata da un portavoce dell’azienda, segna la fine di un’era. Era il lontano 2011 quando tutto iniziò.

L’idea era quella di competere con Google Play e creare un ecosistema alternativo per le applicazioni Android. Forse qualcosa non ha funzionato? Tutt’altro, dicono dall’azienda.

Sparisce da Amazon: è la fine di un’era

“A partire dal 20 agosto 2025, non sarà più possibile accedere all’Amazon Appstore sui dispositivi Android. Discontinueremo anche il programma Amazon Coins nella stessa data”, si legge in una pagina pubblicata dall’azienda.

Messaggio inequivocabile. Amazon Appstore è un negozio online che permette di scaricare app e giochi per i dispositivi mobili, un po’ come Google Play store per intenderci. La decisione, ha spiegato il colosso dell’e-commerce, è stata presa per concentrare gli sforzi sull’esperienza dell’Appstore sui propri dispositivi, come Fire TV e Fire Tablet, è qui che si trova la stragrande maggioranza degli utenti. Dunque un addio pensato per migliorare ancora di più l’esperienza di tutti.

Cosa succederà a tutti coloro che hanno scaricato app tramite l’Appstore di Amazon? La risposta è positiva, le app già installate sui dispositivi Android continueranno a funzionare anche dopo il 20 agosto 2025. ovviamente non sarà più possibile scaricare nuove app o aggiornare quelle esistenti tramite l’Amazon Appstore. Gli utenti dovranno affidarsi per forza a Google Play Store o ad altri store alternativi.

Amazon ha annunciato che rimborserà tutte le monete rimanenti nei conti degli utenti al 20 agosto 2025. Quindi nessuno perderà nulla anche se naturalmente non si potranno più utilizzare le monete per effettuare acquisti all’interno dello store. Non è la prima chiusura, per alcuni dolorosa, che Amazon ha deciso negli ultimi anni. L’anno scorso anno, è stata annunciata la fine del supporto per le app Android su Windows, iniziata nel 2021, terminata il 5 marzo di quest’anno. In attesa di aggiornamenti, il consiglio per tutti è quello di sfruttare al massimo la App store almeno fino al 20 agosto 2025.